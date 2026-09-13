Космический аппарат NASA обнаружил огромного "медведя" на Марсе: откуда он взялся (фото)

На Красной планете есть много особенностей поверхности, которые вызывают удивление. Их мы можем увидеть благодаря фотографиям орбитальных аппаратов.

Космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter уже 20 лет вращается вокруг Марса и делает фотографии поверхности планеты. Некоторые изображения являются необычными. Среди них фотография огромного "медведя", который кажется смотрит в космос с поверхности Марса. На самом деле это зрительная иллюзия, пишет ScienceAlert.

Mars Reconnaissance Orbiter сделал это изображение в декабре 2022 года, когда находился на высоте 250 км над южным полушарием Марса. На нем видны особенности рельефа, которые напоминают морду медведя.

По словам ученых, очертание головы создает круговая трещина, которая появилась по краям ударного кратера, заполненного осадочными породами. Глаза медведя создают два небольших кратера. Предполагается, что "нос" медведя — это жерло остывшего вулкана, а окружающая его V-образная форма отмечает путь, по которому когда-то текла лава.

Почему же эта особенность рельефа на Марсе напоминаем земное животное? Это очередной пример явления под название парейдолия. Это зрительная иллюзия, при которой мозг распознает знакомые образы в неодушевленных предметах или природных явлениях.

Mars Reconnaissance Orbiter сделал это изображение в декабре 2022 года, когда находился на высоте 250 км над южным полушарием Марса. На нем видны особенности рельефа, которые напоминают морду медведя Фото: NASA

Именно из-за этого явления люди иногда видят "лица" на поверхности других планет. Наиболее известным примером является "лицо" на Марсе, которое впервые сфотографировал зонд NASA "Викинг-1" в 1976 году. Позже выяснилось, что это столовая гора.

В 2024 году зонд Европейского космического агентства Trace Gas Orbiter прислал на Землю фотографию, на которой был виден "смайлик". Это кольцо из хлоридных солевых соединений с двумя небольшими кратерами, напоминающими глаза. Эта соль образовалась в результате испарения неглубоких водоемов в те времена, когда на Марсе была жидкая вода на поверхности.

Такие соленые растворы могут оставаться жидкими даже при температурах до минус 40 градусов Цельсия, когда вода превращается в лед. Именно в таких устойчивых к замерзанию рассолах могла долгое время сохранятся микробная жизнь на Марсе по мере того, как на планете исчезала жидкая вода, считают ученые.

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