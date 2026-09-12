Какая самая жаркая планета в Солнечной системе: ответ может удивить (фото)

Хотя Меркурий находится ближе всего к Солнцу, это не самая жаркая планета. Ученые объяснили, почему так произошло.

Казалось бы, Меркурий, первая планета от Солнца, должен быть самой жаркой планетой в Солнечной системе. На самом деле таковой является Венера, которая находится дальше от Солнца, но имеет более высокую температуру. Для этого есть свои причины, пишет Live Science.

Самой жаркой планетой Солнечной системы является Венера, хотя это вторая планета от Солнца. Которая получает меньше солнечного света и тепла, чем Меркурий, ближайшая планета к нашей звезде.

Температура на поверхности Венеры достигает 480 градусов Цельсия, в то время как на Меркурии максимальная температура составляет 430 градусов Цельсия. И это при том, что Венера находится примерно на 50 миллионов километров дальше от Солнца, чем Меркурий.

Меркурий Фото: NASA

Астрофизик Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде говорит, что расстояние от планеты до звезды не является единственным фактором, который определяет температуру планеты. Это хорошо демонстрируют Меркурий и Венера.

У первой планеты от Солнца практически нет атмосферы, поэтому солнечный свет падает прямо на открытую поверхность и разогревает ее днем до очень высоких температур. Но это тепло не задерживается на планете, а потому Меркурий остывает ночью. В результате ночная температура на Меркурии падает с плюс 430 градусов Цельсия днем до минус 180 градусов Цельсия ночью.

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

У Венеры очень плотная атмосфера, которая почти полностью состоит из углекислого газа. Плотность атмосферы второй планеты от Солнца примерно в 90 раз больше, чем плотность атмосферы Земли. При этом углекислый газ известен тем, что очень хорошо удерживает тепло и создает парниковый эффект. В результате температура на Венере практически не меняется независимо от положения Солнца, говорит Кейн.

То есть солнечный свет проникают в атмосферу Венеры, но его энергия в виде тепла надолго задерживается на планете, а потому там чрезвычайно высокая температура. Нижние слои атмосферы и поверхность Венеры всегда очень горячие. Хотя тепло все же выходит в космос, но оно остается практически на том же уровне из-за постоянного излучения Солнца.

Если бы Венера лишилась своей атмосферы, она была бы холоднее Меркурия, поскольку получала бы лишь около 29% того объема солнечного света, который получает Меркурий.

Астрономы считают, что плотная атмосфера планеты формировалась в течение долгого времени в результате вулканической и тектонической активности, которая наполнила планету парниковыми газами. Некоторые ученые считают, что неконтролируемые выбросы углекислого газа в атмосферу Земли могут привести к тому, что наша планета в будущем станет похожа на Венеру и будет непригодна для жизни.

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