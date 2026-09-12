Яка планета у Сонячній системі найспекотніша: відповідь може здивувати (фото)

Хоча Меркурій розташований найближче до Сонця, це не найспекотніша планета. Вчені пояснили, чому так сталося.

Здавалося б, Меркурій, перша планета від Сонця, мав би бути найспекотнішою планетою в Сонячній системі. Насправді ж такою є Венера, яка розташована далі від Сонця, але має вищу температуру. Для цього є свої причини, пише Live Science.

Найспекотнішою планетою Сонячної системи є Венера, хоча це друга планета від Сонця. Вона отримує менше сонячного світла та тепла, ніж Меркурій — найближча до нашої зірки планета.

Температура на поверхні Венери сягає 480 градусів Цельсія, тоді як на Меркурії максимальна температура становить 430 градусів Цельсія. І це при тому, що Венера знаходиться приблизно на 50 мільйонів кілометрів далі від Сонця, ніж Меркурій.

Меркурій Фото: NASA

Астрофізик Стівен Кейн із Каліфорнійського університету в Ріверсайді зазначає, що відстань від планети до зірки не є єдиним фактором, який визначає температуру планети. Це добре ілюструють Меркурій і Венера.

Перша планета від Сонця практично не має атмосфери, тому сонячне світло падає безпосередньо на відкриту поверхню й нагріває її вдень до дуже високих температур. Але це тепло не затримується на планеті, тому Меркурій охолоджується вночі. У результаті нічна температура на Меркурії опускається з плюс 430 градусів Цельсія вдень до мінус 180 градусів Цельсія вночі.

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

У Венери дуже щільна атмосфера, яка майже повністю складається з вуглекислого газу. Щільність атмосфери другої від Сонця планети приблизно в 90 разів більша, ніж щільність атмосфери Землі. При цьому вуглекислий газ відомий тим, що дуже добре утримує тепло і створює парниковий ефект. У результаті температура на Венері практично не змінюється незалежно від положення Сонця, каже Кейн.

Тобто сонячне світло проникає в атмосферу Венери, але його енергія у вигляді тепла надовго затримується на планеті, а тому там надзвичайно висока температура. Нижні шари атмосфери та поверхня Венери завжди дуже гарячі. Хоча тепло все ж виходить у космос, але воно залишається практично на тому ж рівні через постійне випромінювання Сонця.

Якби Венера втратила свою атмосферу, вона була б холоднішою за Меркурій, оскільки отримувала б лише близько 29 % того обсягу сонячного світла, який отримує Меркурій.

Астрономи вважають, що щільна атмосфера планети формувалася протягом тривалого часу внаслідок вулканічної та тектонічної активності, яка наповнила планету парниковими газами. Деякі вчені вважають, що неконтрольовані викиди вуглекислого газу в атмосферу Землі можуть призвести до того, що наша планета в майбутньому стане схожою на Венеру і буде непридатною для життя.

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