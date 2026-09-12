Вперше виявлено відбитки лап дорослого тиранозавра: як швидко рухалися ці хижаки (фото)

Палеонтологи вперше виявили ланцюжок слідів, залишених дорослою особиною Tyrannosaurus rex. Ці відбитки величезних лап були залишені 66,5 млн років тому.

Вчені вперше в історії виявили у штаті Північна Дакота (США) серію слідів, залишених дорослим тиранозавром (Tyrannosaurus rex). Це чотири послідовні відбитки двох лівих і двох правих трипалих лап величезного хижака. Ланцюжок відбитків лап тиранозавра довжиною близько 7 метрів виявлено в районі формації Хелл-Крік, відомої знахідками скам’янілостей динозаврів. Вчені змогли з’ясувати, з якою швидкістю рухався Tyrannosaurus rex. Дослідження опубліковано в Journal of Vertebrate Paleontology, пише The Guardian.

Результати дослідження свідчать про те, що відбитки трипалих лап тиранозавра були залишені 66,5 млн років тому. Вперше вченим вдалося виявити та ідентифікувати ланцюжок слідів представника виду величезних динозаврів, що жили приблизно 66–68 мільйонів років тому. Тиранозаври досягали висоти 4 метри і були одними з останніх непташиних динозаврів, що мешкали на Землі до того, як масове вимирання призвело до їх зникнення.

Результати дослідження свідчать про те, що відбитки трипалих лап тиранозавра були залишені 66,5 млн років тому Фото: коронавирус ожирение статистика

Раніше палеонтологи знаходили у США лише поодинокі відбитки лап дорослих тиранозаврів, а також відбитки лап молодих особин або споріднених видів. Жоден із цих слідів не давав змоги судити про те, як саме пересувався цей величезний хижак. Тепер же вчені вперше виявили серію відбитків лап тиранозавра, який рухався.

Ланцюжок слідів простягнувся приблизно на 7 метрів і складається з чотирьох трипалих відбитків, довжина кожного з яких становить близько 1 метра Фото: CBS

"Завдяки ланцюжку слідів ми можемо буквально простежити, як тварина пересувалася по місцевості. Для тиранозавра це неймовірна рідкість", — зазначають вчені.

Палеонтологи з"ясували, що серія відбитків лап належить дорослому тиранозавру, виходячи з їхнього розміру та форми Фото: CBS

Палеонтологи з’ясували, що серія відбитків лап належить дорослому тиранозавру, виходячи з їхнього розміру та форми, а також з огляду на те, що в навколишніх гірських породах було знайдено надзвичайно велику кількість кісток тиранозаврів.

Ланцюжок слідів простягається приблизно на 7 метрів і складається з чотирьох трипалих відбитків, довжина кожного з яких становить близько 1 метра. При цьому вчені оцінили довжину кроку динозавра майже в 4 метри.

На основі отриманих даних вчені змогли приблизно оцінити швидкість руху тиранозавра: вона становила близько 5,6–7,2 км/год, що можна порівняти зі швидким кроком людини. Але варто розуміти, що маса тиранозавра становила приблизно 7 тонн, а отже, він рухався досить швидко, незважаючи на свої розміри та вагу.

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