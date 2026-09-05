Ребро підвело: реконструкція показує, як загинув найбільший тиранозавр в історії (відео)

Дослідники представили неймовірну реконструкцію, яка показує, як загинув найбільший у історії Землі тиранозавр на прізвисько Скотті.

Історія Землі налічує мільярди років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів — одними з найвизначніших, ймовірно, є динозаври. Принаймні, саме вони панували на планеті, поки 66 мільйонів років тому їх не знищив гігантський астероїд, що впав на Землю, пише Daily Mail.

Нещодавно вчені представили неймовірну реконструкцію, яка показує, як загинув найбільший тиранозавр в історії — 12-метровий динозавр на прізвисько Скотті. У ході дослідження вчені змогли зазирнути всередину скам’янілості й побачити процес загоєння рани динозавра з неймовірною деталізацією.

Відомо, що Скотті — величезний хижак завдовжки 12,8 метра, який мешкав на території сучасної провінції Саскачеван у Канаді близько 66 мільйонів років тому. Після нападу трицератопса тиранозавр був пронизаний у бік — ріг прорвав шкіру та м’язи, розтрощивши реберну кістку. Зазначимо, що ретельний аналіз скам’янілої кістки виявив мережу кровоносних судин, що збереглася всередині. Вчені вважають, що ці судини утворилися в результаті спроб організму Скотті загоїти перелом, коли багата залізом кров приливала до пошкодженої ділянки. На жаль, процес загоєння так і не завершився, оскільки гігант загинув до того, як встиг відновитися.

Відео дня

За словами професора фізики Університету Рейджайни Маурісіо Барбі, останки Скотті були виявлені в 1991 році в долині річки Френчмен у Саскачевані — одному з найбагатших місць знахідок скам’янілостей динозаврів у Північній Америці. Дослідження показує, що після отриманої травми тиранозавр загинув у солоному болоті, що сповільнило розкладання та сприяло збереженню тонкої мережі кровоносних судин.

Нове дослідження було проведено командою з Національної лабораторії Ок-Ридж у Теннессі, яка використала потужну нейтронну візуалізацію для створення детальних тривимірних зображень скам’янілості. Ця технологія дозволила вченим провести доісторичне медичне сканування, виявивши структури, приховані всередині твердої кістки.

У результаті команда отримала вражаючий погляд на останній розділ життя одного з найвідоміших хижаків, що коли-небудь мешкали на планеті. Наявність кровоносних судин вказує на те, що поранення почало загоюватися: після перелому багата на залізо кров хлинула в цю ділянку, утворюючи кровоносні судини, що сприяло відновленню. Однак остаточно рана тиранозавра так і не змогла загоїтися, оскільки гігант помер.

Зазначимо, що попереднє дослідження показало, що за час свого існування Скотті міг важити до 15 000 кілограмів. Для порівняння: це трохи більше, ніж вага двох слонів, і на 70 % більше, ніж вважалося раніше.

Інші новини науки