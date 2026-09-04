Унікальні кадри: ведмедицю, яка навчає дитинча ходити по воді, зняли на відео

Дослідники спостерігали за ведмедями у національному парку та заповіднику, коли натрапили на щось цікаве — ведмедиця навчала дитинча ходити по воді.

Сезон лову лосося в національному парку та заповіднику Катмай на Алясці добігає кінця, і наближається "Тиждень товстого ведмедя", коли користувачі з усього світу голосуватимуть, щоб обрати тварину, якій вдалося набрати найбільшу масу. Зазначимо, що в цей період ведмеді виходять на полювання, а вчені та користувачі з усього світу стежать за їхнім життям за допомогою камер, встановлених у заповіднику, пише Popular Science.

Нещодавно під час спостережень вченим вдалося зняти унікальні кадри: на відео видно, як ведмедиця № 284, також відома як Електра, навчала своїх дитинчат ходити по воді — цей навик необхідний, щоб опанувати унікальний спосіб лову лосося.

Відео дня

Зазначимо, що Електра належить до добре усталеної лінії ведмедів у заповіднику Катмай. Самка народилася тут у 2008 році у ведмедиці № 708, також відомої як Амелія, яка, ймовірно, є дочкою ведмедиці № 468, відомої як Реджі.

Вперше Електру помітили рейнджери у 2011 році, коли вона ще була підлітком. З того часу самка також встигла народити три виводки дитинчат: у 2016, 2020 та 2026 роках відповідно. Ведмедиці № 901 і № 384 — двоє з її вже дорослих дитинчат, яких раніше рейнджери також спостерігали в парку.

Цього року Електра народила двох ведмежат, яких влітку бачили поруч із нею. За словами натураліста Майка Фітца, культура ведмедів дещо схожа на людську, оскільки знання передаються з покоління в покоління. Ведмедиці навчають своїх дитинчат необхідним навичкам, і потомство навчається переважно на практиці, а не завдяки успадкованим інстинктам. Як правило, ведмедиці передають своїм дитинчатам такі знання, як:

пошук безпечних місць для будівництва лігвищ;

де і коли слід шукати їжу;

способи добування їжі.

Цікаво, що способи лову риби можуть бути специфічними для кожного окремого ведмедя. Наприклад, дорослий самець № 164, відомий як Бакі Дент, славиться тим, що стоїть біля найглибшого водоймища під каскадом водоспаду Брукс, де він може ловити лосося, який піднімається з водоймища, вистрибує з нього або спускається з водоспаду.

Водночас мати Електри, Амелія, заходила у воду стоячи, щоб ловити рибу. Нещодавно вчені помітили, що Електра використовує той самий спосіб лову лосося, а також навчає цій техніці своїх дитинчат.

До речі, Електра дебютувала на Тижні товстих Ведмедів у 2023 році, де програла ведмедю-рибалці Бакі Денту. Цього року Тиждень товстих Ведмедів відбудеться з 22 по 29 вересня.

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