Одну з наймоторошніших істот помітили на глибині 3 км: з тонкими щупальцями та у крижаній воді

У сутінковій зоні океану вченим вдалося виявити неймовірно рідкісну й моторошну істоту з тонкими щупальцями — їх рідко можна зустріти в природному середовищі існування.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, але наймоторошніші з них мешкають у сутінковій зоні, в умовах неймовірного тиску, низьких температур і майже повної відсутності освітлення, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені вивчали сутінкову зону в північно-східній частині Тихого океану. Під час занурення вчені з Дослідницького інституту акваріума Монтерей-Бей (MBARI) задокументували рідкісну зустріч з однією з найстрашніших істот у світі — рідкісним великоплавниковим кальмаром, поміченим на глибині трохи більше 3 кілометрів.

Йдеться про багатоплавникового кальмара (Magnapinna), чиї химерні плавники та звисаючі кінцівки виринають із чорнильної темряви батіпелагічної зони океану. За словами співавтора дослідження, еколога Олівії Соарес Перейри, спочатку вони з колегами помітили лише щось схоже на тонкі щупальця.

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Зазначимо, що магнапіна — один із небагатьох, якщо не єдиний, глибоководний кальмар із такими тонкими й довгими щупальцями, які можуть так згинатися. Вчені зазначають, що в нашому світі мало що може зрівнятися за незвичайністю з цим видом. Представники цього виду мешкають лише в глибинах океану, в умовах постійного холоду, нищівного тиску та вічної темряви, недоступної для сонячного світла.

Відомо, що моторошний кальмар був виявлений поблизу підводної гори Девідсон на глибині 3277 метрів. Вчені спостерігали, як кальмар завис над мулистим морським дном, м'яко погойдуючи двома величезними плавниками, тоді як вісім щупалець і два відростки тягнулися під ним. Команді також вдалося виміряти кальмара, використовуючи лазерну вимірювальну систему підводного апарата — довжина кальмара становила близько 1,25 метра від верхньої частини до кінців щупалець.

Кальмари-великоплавники належать до найнеуловиміших із відомих головоногих молюсків. За весь час спостережень вченим вдалося помітити або зібрати лише близько 70 особин — внаслідок чого ми надзвичайно мало знаємо про життя цього виду.

За словами Перейри, нам уже відомо, що магнапіни — найглибководніші кальмари. Один екземпляр був виявлений вченими на неймовірній глибині — 6212 метрів під водою. Їх часто можна побачити, як вони ширяють над морським дном із витягнутими щупальцями та руками.

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