Демонічні морські леви тероризують відпочивальників: людям загрожує підступна хвороба

Отруєні та агресивні морські леви викидаються на пляжі, що є приводом для термінового попередження населення про необхідність триматися подалі через побоювання нападу цих тварин.

Демонічні морські леви викидаються на пляжі Каліфорнії, і експерти з дикої природи з Центру морських ссавців побоюються, що тварини страждають через ушкодження головного мозку, спричинене нейротоксином — домоєвою кислотою. Зазначимо, що саме це захворювання раніше спричинило подібну демонічну поведінку та напади на людей минулого року, пише Daily Mail.

Відомо, що ці токсини заповнюють деякі ділянки океану під час цвітіння водоростей, забруднюючи рибу, таку як сардини та анчоуси, якою харчуються морські леви. У результаті токсин уражає ділянки мозку, що контролюють пам’ять і поведінку.

Зараз, в останні дні серпня, десятки морських левів було помічено з судомами, посмикуваннями та дивними рухами. Крім того, тварини виглядали млявими або розгубленими, коли викидалися на берег у районі затоки Сан-Франциско. Деякі морські леви також загинули від отруєння кислотою домової, яка також є небезпечною для людей, що вживають у їжу заражені молюски або морепродукти.

Відео дня

За словами представника Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Майкла Мілштейна, це захворювання надзвичайно підступне й жорстоке. Воно зустрічається як у роки з холодною водою через сильний апвелінг, спричинений прибережним вітром, уздовж узбережжя Каліфорнії, так і в роки з теплішою водою.

Цього року експерти не повідомляли про випадки нападів дезорієнтованих морських левів на відпочивальників на пляжі. Зазначимо, що минулого року отруєння фосфорною кислотою були звичним явищем серед морських левів.

Однак експерти стурбовані тим, що не змогли повністю пояснити, чому кількість інцидентів різко зросла так пізно влітку, в результаті чого на пляжах було виявлено понад 100 випадків викидання хворих морських левів на берег, у порівнянні із середнім показником — близько 70–90 випадків на рік.

У результаті вчені закликали відпочивальників триматися на відстані не менше 45 метрів від будь-яких морських левів, які з’являються на березі. Справа в тому, що всі дикі тварини можуть бути непередбачуваними, однак хворі тварини особливо схильні до стресу та дезорієнтації.

Відомо, що наразі на узбережжі Каліфорнії мешкає близько 250 000 морських левів, тоді як у 1920-х роках їх було лише 1 500. На щастя, з часом токсин природним чином виводиться з організму тварини, проте морські леви, які неодноразово піддавалися впливу токсину, страждатимуть від більш тривалих і серйозних наслідків.

Інші новини науки