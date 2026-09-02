Демонические морские львы терроризируют отдыхающих: людям угрожает коварное заболевание

Отравленные и агрессивные морские львы выбрасываются на пляжи, что вызывает срочное предупреждение для населения о необходимости держаться подальше из-за опасений нападения этих животных.

Демонические морские львы выбрасываются на пляжи Калифорнии и эксперты по дикой природе из Центра морских млекопитающих опасаются, что животные страдают из-за повреждения головного мозга, вызванного нейротоксином домоевой кислотой. Отметим, что это же самое заболевание ранее вызвало подобное демоническое поведение и нападения на людей в прошлом году, пишет Daily Mail.

Известно, что эти токсины заполняют части океана во время цветения водорослей, загрязняя рыбу, такую как сардины и анчоусы, которой питаются морские львы. В результате токсин поражает части мозга, контролирующие память и поведение.

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Теперь, в последние дни августа десятки морских львов были замечены с судорогами, подергиваниями и странными движениями. Кроме того, животные выглядели вялыми или растерянными, когда выбрасывались на берег в районе залива Сан-Франциско. Некоторые морские львы также погибли от отравления домоевой кислотой, которая также опасна для людей, употребляющих в пищу зараженные моллюски или морепродукты.

По словам представителя Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Майкла Милштейна, это заболевание невероятно коварное и жестокое. Оно встречается как в годы с холодной водой из-за сильного апвеллинга, вызванного прибрежным ветром, вдоль побережья Калифорнии, так и в годы с более теплой водой.

В этом году эксперты не сообщали о случаях нападения дезориентированных морских львов на отдыхающих на пляже. Отметим, в прошлом году отравления домоевой кислотой были обычным явлением среди морских львов.

Но эксперты обеспокоены тем фактом, что эксперты не смогли полностью объяснить, почему количество инцидентов резко возросло так поздно летом, в результате чего на пляжах было обнаружено более 100 случаев выброса больных морских львов на берег, в сравнении со средним значением — около 70-90 случаев в год.

В результате ученые призвали отдыхающих держаться на расстоянии не менее 45 метров от любых морских львов, появляющихся на берегу. Дело в том, что все дикие животные могут быть непредсказуемыми, однако больные животные особенно подвержены стрессу и дезориентации.

Известно, что в настоящее время на побережье Калифорнии обитает около 250 000 морских львов, в сравнении с всего 1500 в 1920-х годах. К счастью, со временем токсин естественным образом выводится из организма животного, однако морские львы, неоднократно подвергавшиеся воздействию токсина, будут страдать от более длительных и серьезных последствий.

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