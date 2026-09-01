Раскрыт тайный язык кошек: они оставляют зашифрованные сообщения друг для друга

Кошки, помимо мяуканья, используют еще один язык для общения – собственную мочу. Как дикие, так и домашние кошки метят свою территорию, чтобы сообщить своим сородичам, чтобы те держались подальше. Также животные таким образом привлекают партнеров.

В недавнем исследовании ученые выяснили, что такие уникальные “визитные карточки” могут сохраняться в течение нескольких месяцев, даже при изменении погоды и рациона самой кошки. Теперь ученые утверждают, что раскрыли секрет этого стойкого запаха, пишет Science.

Крошечные жировые капли в почках кошек — функция которых оставалась загадкой более века — заключают в себе химические “визитные карточки”, уникальные для каждой кошки, что позволяет этим сигналам оставаться стабильными еще долго после того, как сами кошки покидают окрестности, сообщают исследователи.

Чтобы сделать это открытие, исследователи под руководством Масао Миядзаки, ветеринарного врача из Университета Иватэ, собрали мочу у 44 домашних кошек и предоставили образцы 27 из них для обнюхивания. При запахе незнакомой им мочи кошки чаще демонстрировали “флемен-реакцию” — слегка приоткрытое выражение морды, которое владельцы иногда называют “вонючей мордочкой”, позволяющее запахам проходить через специализированный орган, обнаруживающий запахи, расположенный на небе. Это говорит о том, что кошки способны различать отдельные запаховые метки.

Відео дня

Проанализировав состав образцов мочи, ученые обнаружили 13 разветвленных жирных кислот (РЖК) — химических соединений, состоящих из углеродных цепей, часто встречающихся в липидах, которые не растворяются в воде. Некоторые из них никогда ранее не были обнаружены в экскрементах или секретах других млекопитающих. Комбинации и пропорции структур РЖК были уникальны для каждой кошки, и животные в исследовании могли различать запахи РЖК даже тогда, когда исследователи изменяли другие компоненты мочи. В результате, как утверждают исследователи, эти вещества, вероятно, составляют химический “визитный билет” в кошачьей моче. Содержание БФА оставалось на удивление постоянным по мере испарения образцов мочи, даже больше, чем содержание других химических веществ в моче.

Работа может привести к улучшению благополучия как домашних, так и больших кошек в зоопарках, учитывая, что запах играет решающую роль не только в коммуникации кошек, но и в возникновении стресса, например, когда кошка сталкивается с запахами других кошек. Это может даже привести к способам уменьшения запаха кошачьей мочи в доме.

Другие новости науки