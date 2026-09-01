Розкрито таємну мову котів: вони залишають один одному зашифровані повідомлення

Кішки, окрім нявкання, використовують ще одну мову для спілкування — власну сечу. Як дикі, так і домашні кішки мітять свою територію, щоб повідомити своїм родичам, що їм слід триматися подалі. Також тварини таким чином приваблюють партнерів.

У недавньому дослідженні вчені з’ясували, що такі унікальні "візитні картки" можуть зберігатися протягом кількох місяців, навіть за умови зміни погоди та раціону самої кішки. Тепер вчені стверджують, що розкрили секрет цього стійкого запаху, пише Science.

Крихітні жирові краплі в нирках котів — функція яких залишалася загадкою понад століття — містять у собі хімічні "візитні картки", унікальні для кожної кішки, що дозволяє цим сигналам залишатися стабільними ще довго після того, як самі кішки залишають околиці, повідомляють дослідники.

Щоб зробити це відкриття, дослідники під керівництвом Масао Міядзакі, ветеринарного лікаря з Університету Івате, зібрали сечу у 44 домашніх котів і надали зразки 27 із них для обнюхування. Відчувши запах незнайомої для них сечі, коти частіше демонстрували "флемен-реакцію" — злегка відкритий вираз морди, який власники іноді називають "смердючою мордочкою", що дозволяє запахам проходити через спеціалізований орган, який виявляє запахи, розташований на піднебінні. Це свідчить про те, що кішки здатні розрізняти окремі запахові мітки.

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Проаналізувавши склад зразків сечі, вчені виявили 13 розгалужених жирних кислот (РЖК) — хімічних сполук, що складаються з вуглецевих ланцюгів, які часто зустрічаються в ліпідах і не розчиняються у воді. Деякі з них раніше ніколи не виявлялися в екскрементах або секретах інших ссавців. Комбінації та пропорції структур РЖК були унікальними для кожної кішки, і тварини в дослідженні могли розрізняти запахи РЖК навіть тоді, коли дослідники змінювали інші компоненти сечі. У результаті, як стверджують дослідники, ці речовини, ймовірно, становлять хімічну "візитну картку" у котячій сечі. Вміст БФА залишався напрочуд постійним у міру випаровування зразків сечі, навіть більше, ніж вміст інших хімічних речовин у сечі.

Ця робота може сприяти покращенню добробуту як домашніх, так і великих кішок у зоопарках, з огляду на те, що запах відіграє вирішальну роль не лише в комунікації кішок, а й у виникненні стресу, наприклад, коли кішка стикається із запахами інших кішок. Це може навіть сприяти розробці способів зменшення запаху котячої сечі в будинку.

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