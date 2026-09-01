Крупнейшая трагедия Земли: назван вид, который люди уничтожили из-за обычного мифа (фото)

Исследователи только что подтвердили, что фермеры истребили тасманского тигра за то, что он физически не мог бы сделать.

Тасманский тигр, также известный как тилацин, был полностью истреблен фермерами, поскольку животные выглядели как волки и были полосатыми, как тигр. Люди считали, что эти хищники могли охотиться на крупную добычу и, как утверждалось, истребляли овец. Ученые только что доказали, что это объяснение, на самом деле, было не более чем мифом, пишет IFLScience.

Недавнее исследование показывает, что предполагаемое истребление овец, вероятно, было почсти несуществующим, поскольку тасманские тигры попросту не были приспособлены для поедания такой крупной добычи. Проще говоря, укус тилацина не имеет аналогов среди ныне живущих млекопитающих.

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К моменту, когда европейские ботаники достигли Австралии, тилацин был крупнейшим из выживших сумчатых хищников. Когда-то тасманские тигры были широко распространены по всему континенту, однако к этому моменту встречался лишь на острове Тасмания, куда так и не добрались динго.

Известно, что местные фермеры называли тасманского тигра вредителем и винили его в истреблении овец, которые 19 и начале 20 века были одной из главных отраслей промышленности на острове. Это привело к периодическому назначению вознаграждений за их шкуры хищников с 1830 по 1908 год.

К тому времени, когда ситуация изменилась и была осознана ценность сохранения этого хищника, было уже слишком поздно. По словам ученых, последний тасманский тигр умер в зоопарке Бомариса на Тасмании в 1936 году. Несмотря на то, что позже не единожды появлялись сообщения о появлении хищников, никаких доказательств в виде костей, экскрементов или ДНК так и не было обнаружено.

Впрочем, тилацинов было немного даже до начала охоты на хищников, а их ограниченное генетические разнообразие подвергало их еще большей опасности. Тем не менее, именно представление о сумчатых как об убийцах овец предопределило их судьбу.

Профессор Вера Вайсбекер и череп тасманийского волка, сравненные с моделями верхних челюстей волка, лисы и крокодила Фото: Flinders University

Но действительно ли тасманские тигры представляли угрозу для фермеров? По словам профессора Веры Вайсбекер из Университета Флиндерса, даже если бы тасманских тигров было бы больше, тилацины все равно не были приспособлены к охоте на взрослых овец.

Последние данные о приспособлениях хищников к питанию опровергают мифы, которые привели животных к вымиранию. Дело в том, что тилацинов часто сравнивали с хищниками Северного полушария, такими как волки, шакалы и лисы из семейства псовых (Canidae). Это сходство дало им видовое название "cynocephalus", что означает "собачья голова".

Однако эволюционный разрыв между волками и тасманскими тиграми составляет около 160 миллионов лет. Проще говоря, любое сходство — это всего лишь следствие схожих экологических условий, а возможно и чистое совпадение.

Известно, что средний вес тасманского тигра составлял лишь около половины веса среднего волка, при этом его увеличенный череп был примерно такого же размера, как черепа серого волка. Впрочем, несмотря на размеры череп тилацина вовсе не был похож на череп крупного хищника. Вместо этого морда тасманийского тигра была длинной и тонкой, почти изящной — не такой массивной, как морда серого волка. Она очень похожа на морду лисы или шакала,

Ученые отмечают, что такие длинные челюсти больше подходят для охоты на мелкую добычу, а не на крупных животных, таких как овцы. Однако такие адаптации отличаются от тех, которые необходимы для охоты на крупных животных, например, овец. Но ученые признают, что тасманские тигры могли представлять угрозу для ягнят.

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