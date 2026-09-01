Искали затонувший корабль, а наткнулись на нечто иное: гигантские "цветы" прорастают из морского дна

12 лет тому ученые изучали дно Мексиканского залива, надеясь отыскать затонувший корабль, но наткнулись на нечто более неожиданное — гигантские "цветы", произрастающие из недр планеты.

В 2014 году во время глубоководной экспедиции в Мексиканском заливе команда из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сосредоточилась на поисках затонувших кораблей и артефактов, которые могут храниться на них. Однако наткнулись на нечто гораздо более любопытное — гигантские инопланетные "цветы", разрывающие морской дно, пишет IFLScience.

Во время погружения данные гидролокатора бокового обзора выявили скопление крупных структур на глубине 1900 метров. Команда была в предвкушении открытия великого кораблекрушения, но более подробное рассмотрение объекта показало, что загадочная структура вовсе не был рукотворной, а представляла собой нечто, просочившееся через трещины в морском дне из недр Земли.

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Отметим, что эти загадочные структуры известны как смоляные лилии и представляют собой редкие комки породы в форме цветов, состоящие из затвердевшего асфальта, выползающие из морского дна. Люди производят собственную версию асфальта, смешивая его с камнем и песком для создания бетона, но он также встречается в природе на морском дне.

По словам ученых, дело в том, что в недрах планеты находятся залежи нефти, которые могут подниматься на поверхность. Это похоже на глубоководный вулкан, только вместо расплавленной породы он извергает в окружающую среду смолу.

Когда эти потоки попадают в холодные воды океана, они затвердевают. Иногда это покрывает морское дно твердым асфальтом, а иногда создает причудливые скальные скульптуры, которые ученые называют смоляными лилиями.

Исследователи NOAA отмечают, что наличие хемосинтетических организмов, таких как трубчатые черви, микробные маты и креветки, указывает на то, что утечка углеводородов активно происходит. По сути, твердые "лепестки" этих структур служат средой обитания для множества других организмов, включая анемоны, губки, ракообразных, кораллы и креветок-отшельников.

Открытие оказалось удивительным, поскольку ранее считалось, что эти впечатляющие смоляные лилии не встречаются в этом регионе. Еще одним ярким моментом экспедиции стало обнаружение настоящего затонувшего корабля с хронометром — часы, которые являются редкостью для судна начала 19 века.

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