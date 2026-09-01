Ничего подобного не видели: в канадском озере неожиданно появился загадочный остров (фото)

Самый странный остров в мире неожиданно возник в канадском озере — ученые заявляют, что ничего подобного не видели ранее.

В канадском озере Уиллистон в Канаде был замечен плавающий остров, покрытый зелеными, здоровыми на вид деревьями — ученые и местные жители заявляют, что никогда прежде не видели ничего подобного, пишет Science Alert.

Странный остров заснял на видео местный житель Роки Эйвери — он поделился роликом в социальных сетях. Однако, по словам ученых, технически, этот загадочный объект является плотом, а не островом, с деревьями и другими растениями, растущими на чем-то, что кажется плавучим, как коряги.

Известно, что озеро находится под управлением BC Hydro — энергетической компании, которая использует электроэнергию, вырабатываемую на плотине. Поскольку в современном мире социальные сети переполнены видеороликами, созданными искусственным интеллектом, представители компании подозревали, что видео, опубликованное Роки Эйвери является одним из таких роликов.

Відео дня

И все же, представители компании приняли решение о проведении независимой проверки существования плавучего острова. Эксперты изучили общедоступные спутниковые данные в браузере Copernicus. И обнаружили нечто удивительное: 21 июля 2026 года крошечное зеленое пятно, похожее на остров, действительно появилось на спутниковом снимке Sentinel-2 Европейского космического агентства.

Спутниковые снимки взяты из базы данных Sentinel 2 и аннотированы компанией BC Hydro Фото: ESA

Известно, что в тот день остров находился примерно в 100 километрах к западу от плотины W.A.C. Bennett. Любопытно, что в предыдущие дни его не было на спутниковых снимках. И даже более, эксперты до сих пор не знают, куда делся загадочный остров в последующие дни. 31 августа 2026 года Роки Эйвери заявил, что загадочный остров был вновь обнаружен — на этот раз он появился в реке Оспика, впадающей в озеро Уиллистон.

До сих пор неизвестно, как появился этот загадочный остров и из чего он состоит, однако некоторые эксперты считают, что это может быть связано с тем, что водохранилище впервые за 14 лет достигло полной емкости в начале этого года. Некоторые также считают, что плавучий остров мог формироваться на берегу в течение нескольких лет, а затем оторвался и свободно дрейфовал, когда уровень воды достигал рекордных пиков.

В настоящее время "остров", похоже, не представляет никакой проблемы для плотины, хотя лодочникам и рыбакам следует быть осторожными и остерегаться подобных не обозначенных опасностей.

К слову, озеро Уиллистон огромно и считается седьмым по величине водохранилищем в мире. Эксперты также считают, что загадочный плавучий остров, вероятно, все еще может дрейфовать в озере.

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