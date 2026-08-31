Мозг самых умных осьминогов в мире делает нечто особенное: увеличивается в 100 раз за всю жизнь

Исследователи обнаружили, что самые умные осьминоги в мире обладают молекулярной особенностью, которая, вероятно, объясняет, как им удается увеличивать мозг в невероятные 100 раз в течение жизни.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов и некоторые из них не перестают удивлять ученых. Например, недавно ученым. Изучающим осьминогов, удалось сделать случайное открытие: у некоторых из самых умных видов обнаружен структурный разрыв в рибосомальной РНК, который никогда ранее не встречался у животных, пишет IFLScience.

Открытие показалось настолько неожиданным, что изначально ученые посчитали его ошибкой. Однако дальнейшие исследования показали, что никакой ошибки нет — этот ключевой разрыв, вероятно, наделяет осьминогов сверхспособностями в синтезе белка. До сих пор неизвестно, является ли это ключом к разгадке интеллекта осьминогов, однако ученые считают, что их открытие может стать первым шагом на пути к пониманию того, как им удается развивать такие обширные и сложные нервные системы в течение всей жизни.

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Предыдущие исследования уже показали, что осьминоги — невероятные существа, обладающие высоким интеллектом, а часть их мозга имеет форму пончика и располагается между глазами. Но животные не довольствуются одним мозгом — на самом деле у осьминогов есть "мини-мозги" — скопление нервных волокон вдоль своих восьми щупалец.

Не менее удивительно и то, что эта чрезвычайно сложная система значительно расширяется в течение всей жизни осьминогов. Анализ показывает, что мозг осьминога увеличивается в 100 раз, для сравнения, наш собственный мозг за всю жизнь увеличивается лишь в четыре раза.

В ходе исследования ученые провели рутинную экстракцию РНК из тканей осьминога, когда наткнулись на нечто неожиданное. Команда провела электрофорез образцов и обнаружила, что 28S рибосомальная РНК (рРНК) выглядела так, как будто она разорвалась на две части. По словам ведущего автора исследования, доктора Эми Ли из Гарвардского университета, разрыв был невероятно неожиданным, что они предположили, что это ошибка. Дальнейшие исследования показали, что никакой ошибки на самом деле нет.

Отметим, что расщепления РНК ранее уже были обнаружены у таких животных, как голый землекоп, но никогда прежде они не были найдены в этом конкретном месте разрыва. Ученые отмечают, что открытие было сделано в широком спектре тканей осьминогов на разных стадиях развития. Однако разрыв H88 у осьминогов был специфичен для данной линии — ученые считают, что он эволюционировал только у осьминогов из отряда Incirrate, которые в основном обитают на мелководье.

К слову, сьминоги из отряда Cirrate в основном обитают в глубоководных районах и включают в себя таких известных существ, как осьминог Дамбо, у которого разрыв H88 обнаружен не был.

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