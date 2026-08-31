2000 морских хищников неожиданно собрались в одном месте: все они на грани вымирания (фото)

Тысячи морских существ были запечатлены на камеру во время чудесного скопления у побережья США — все эти морские обитатели относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

В середине августа ученые находились в исследовательском самолете недалеко от мыса Кейп-Код у побережья США, когда неожиданно наткнулись на нечто странное: более 2000 животных 15 различных видов, плескавшихся у поверхности океана, пишет Daily Mail.

По словам ученых, эта разнообразная группа собралась в Морском национальном памятнике "Северо-восточные каньоны и подводные горы" — большой охраняемый участок океана примерно в 209 км от побережья США, который также включает в себя глубокие подводные каньоны и горы.

Горбатый кит всплывает на поверхность океана в Морском национальном памятнике Фото: New England Aquarium

Эксперты не знают наверняка, что это было, но полагают, что это дикое зрелище, вероятно, было охотой: огромные стаи морских хищников собрались в одном месте, чтобы воспользоваться невероятно богатым запасом пищи, созданным каньонами и горами.

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На борту самолета были ученые из Аквариума Новой Англии. Во время полета им удалось заметить около 1800 дельфинов четырех разных видов, плавающих в огромной группе — предполагается, что все они охотились на кальмаров. Тем временем находящиеся под угрозой исчезновения финвалы, горбатые киты и крайне редкий синий кит фильтровали воду, собирая криль и другой мелкий зоопланктон.

Кашалот, находящийся под угрозой исчезновения, вероятно, охотится за пищей, плавает в Атлантическом океане Фото: New England Aquarium

По словам научного сотрудника Центра Андерсона Кэбота, Кэтрин МакКенна, наблюдение за разнообразными видами, находящимися под угрозой исчезновения и активно питающимися, подчеркивает важность защиты этой продуктивной среды обитания.

Три кашалота, включая самку и детеныша, в Морском национальном памятнике Фото: New England Aquarium

Опасность заключается в том, что в апреле 2026 года правительство отменило ранее введенный запрет на коммерческое рыболовство в этой охраняемой океанической зоне. Таким образом, рыболовные суда теперь вновь могут ловить рыбу там, хотя использование некоторых донных орудий лова по-прежнему ограничено в некоторых частях зоны для защиты глубоководных кораллов. Коммерческим судам также разрешили ловить рыбу, кальмаров, тунца, меч-рыбу и большинство других морепродуктов. Все это, по мнению экспертов, вызывает опасения по поводу угрозы для сокращающихся видов и их источников пищи.

Находящийся под угрозой исчезновения синий кит в Морском национальном памятнике Фото: New England Aquarium

Отметим, что среди тысяч морских хищников ученым удалось определить крупных китов, таких как горбатые и финвалы, которые часто кормятся в водах Северо-Востока летом и осенью, а затем мигрируют на юг зимой. Также были замечены синие киты, которые считаются вымирающим видом — эти животные, как правило, наблюдаются здесь реже, поскольку они чаще кормятся дальше на севере, в канадских водах.

Исследователи также запечатлели дельфинов Риссо, афалин и полосатых дельфинов во время исследования. На другом снимке также удалось запечатлеть трех кашалотов — крупнейшего зубатого хищника на Земле — самку, детеныша и третьего кита. Еще одним рекордсменом, замеченным плавающим вокруг Монумента, была китовая акула, крупнейший из известных ныне живущих видов рыб в мире.

Финвал проплывает по территории Морского национального памятника Фото: New England Aquarium

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