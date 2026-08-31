2000 морських хижаків несподівано зібралися в одному місці: усі вони перебувають на межі вимирання (фото)

Тисячі морських істот було зафіксовано на камеру під час дивовижного скупчення біля узбережжя США — усі ці морські мешканці належать до видів, що перебувають під загрозою зникнення.

У середині серпня вчені перебували на борту дослідницького літака неподалік від мису Кейп-Код біля узбережжя США, коли несподівано натрапили на щось дивне: понад 2000 тварин 15 різних видів, що плескалися біля поверхні океану, пише Daily Mail.

За словами вчених, ця різноманітна група зібралася в Морському національному пам’ятнику "Північно-східні каньйони та підводні гори" — великій природоохоронній ділянці океану приблизно за 209 км від узбережжя США, яка також включає глибокі підводні каньйони та гори.

Горбатий кит спливає на поверхню океану в Морському національному пам"ятнику Фото: New England Aquarium

Експерти не знають напевно, що це було, але припускають, що це дике видовище, ймовірно, було полюванням: величезні зграї морських хижаків зібралися в одному місці, щоб скористатися неймовірно багатим запасом їжі, створеним каньйонами та горами.

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На борту літака перебували вчені з Акваріуму Нової Англії. Під час польоту їм вдалося помітити близько 1800 дельфінів чотирьох різних видів, що плавали величезною групою — припускається, що всі вони полювали на кальмарів. Тим часом фінвали, горбаті кити та вкрай рідкісний синій кит, які перебувають під загрозою зникнення, фільтрували воду, збираючи криль та інший дрібний зоопланктон.

Кашалот, який перебуває під загрозою зникнення, ймовірно, полює на здобич і плаває в Атлантичному океані Фото: New England Aquarium

За словами наукової співробітниці Центру Андерсона Кебота Кетрін МакКенна, спостереження за різноманітними видами, які перебувають під загрозою зникнення та активно харчуються, підкреслює важливість захисту цього продуктивного середовища існування.

Три кашалоти, серед яких самка та дитинча, у Морському національному пам"ятнику Фото: New England Aquarium

Небезпека полягає в тому, що у квітні 2026 року уряд скасував раніше введену заборону на комерційне рибальство в цій охоронюваній океанічній зоні. Таким чином, рибальські судна тепер знову можуть ловити рибу там, хоча використання деяких донних знарядь лову, як і раніше, обмежено в окремих частинах зони з метою захисту глибоководних коралів. Комерційним суднам також дозволили ловити рибу, кальмарів, тунця, меч-рибу та більшість інших морепродуктів. Все це, на думку експертів, викликає побоювання щодо загрози для видів, чисельність яких скорочується, та їхніх джерел їжі.

Синій кит, що перебуває під загрозою зникнення, у Морському національному пам"ятнику Фото: New England Aquarium

Зазначимо, що серед тисяч морських хижаків вченим вдалося виявити великих китів, таких як горбаті та фінвали, які часто харчуються у водах Північного Сходу влітку та восени, а потім мігрують на південь взимку. Також були помічені сині кити, які вважаються видом, що вимирає — цих тварин, як правило, тут спостерігають рідше, оскільки вони частіше харчуються далі на півночі, у канадських водах.

Під час дослідження вчені також сфотографували дельфінів Ріссо, афалів та смугастих дельфінів. На іншому знімку також вдалося зафіксувати трьох кашалотів — найбільшого зубатого хижака на Землі — самку, дитинча та третього кита. Ще одним рекордсменом, якого помітили, коли він плавав навколо Монумента, була китова акула — найбільший із відомих нині живих видів риб у світі.

Фінвал пропливає територією Морського національного пам'ятника Фото: New England Aquarium

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