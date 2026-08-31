Мозок найрозумніших восьминогів у світі має особливу властивість: збільшується у 100 разів протягом життя

Дослідники виявили, що найрозумніші восьминоги у світі мають молекулярну особливість, яка, ймовірно, пояснює, як їм вдається збільшити об’єм мозку у 100 разів протягом життя.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, а деякі з них не перестають дивувати вчених. Наприклад, нещодавно вченим, які вивчають восьминогів, вдалося зробити випадкове відкриття: у деяких із найрозумніших видів виявлено структурний розрив у рибосомальній РНК, який раніше ніколи не зустрічався у тварин, пише IFLScience.

Це відкриття здалося настільки несподіваним, що спочатку вчені вважали його помилкою. Однак подальші дослідження показали, що ніякої помилки немає — цей ключовий розрив, ймовірно, наділяє восьминогів надздібностями у синтезі білка. Досі невідомо, чи є це ключем до розгадки інтелекту восьминогів, проте вчені вважають, що їхнє відкриття може стати першим кроком на шляху до розуміння того, як їм вдається розвивати такі обширні й складні нервові системи протягом усього життя.

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Попередні дослідження вже показали, що восьминоги — неймовірні істоти, наділені високим інтелектом, а частина їхнього мозку має форму пончика й розташована між очима. Але тварини не обмежуються одним мозком — насправді у восьминогів є "міні-мозки" — скупчення нервових волокон уздовж їхніх восьми щупалець.

Не менш дивним є й те, що ця надзвичайно складна система значно розширюється протягом усього життя восьминогів. Аналіз показує, що мозок восьминога збільшується у 100 разів; для порівняння, наш власний мозок за все життя збільшується лише у чотири рази.

Під час дослідження вчені проводили стандартну екстракцію РНК із тканин восьминога, коли натрапили на щось несподіване. Команда провела електрофорез зразків і виявила, що 28S рибосомальна РНК (рРНК) виглядала так, ніби вона розірвалася на дві частини. За словами провідної авторки дослідження, доктора Емі Лі з Гарвардського університету, розрив був настільки несподіваним, що вони припустили: це помилка. Подальші дослідження показали, що насправді ніякої помилки немає.

Зазначимо, що розщеплення РНК раніше вже виявляли у таких тварин, як голий землекоп, але ніколи раніше їх не знаходили саме в цьому конкретному місці розриву. Вчені зазначають, що відкриття було зроблено в широкому спектрі тканин восьминогів на різних стадіях розвитку. Однак розрив H88 у восьминогів був специфічним для даної лінії — вчені вважають, що він еволюціонував лише у восьминогів із загону Incirrate, які переважно мешкають у мілководді.

До речі, восьминоги з ряду Cirrate переважно мешкають у глибоководних районах і включають таких відомих представників, як восьминіг Дамбо, у якого розрив H88 виявлено не було.

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