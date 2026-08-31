Розриваючий серце крик: дитинча морської свині потрапило у сітку й загинуло — мати оплакувала його годину

Китоподібним доводиться багато чого терпіти, і унікальний аудіозапис вкотре це підтверджує — вчені вперше отримали аудіозапис випадкового вилову двох морських свиней. І ці звуки лякають.

Вчені вперше отримали аудіозапис випадку випадкового вилову двох морських свиней — одна морська ссавця заплуталася в сітці, а крики її родича виявилися нестерпно болісними. Йдеться про двох морських свиней, які й без того перебувають під загрозою зникнення, пише IFLScience.

У 2002 році люди стали причиною вимирання цілого виду — каліфорнійської морської свині. Вважається, що в дикій природі залишилося не більше 10 особин. Водночас єдина у світі прісноводна морська свинка перебуває у занепаді вже понад 1000 років, але тепер ситуація ускладнилася тим, що китоподібні по всьому світу щодня стикаються з рибальством та рибальськими сітками.

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Нещодавно вчені вперше в історії отримали унікальний аудіозапис, який у реальному часі зафіксував випадок випадкового вилову двох морських свиней — звуки просто розривають серце. Морські свині (Phocoena phocoena) — один із найменших видів китоподібних, їх часто можна побачити в прибережних водах Сполученого Королівства. Однак у цих водах, за оцінками вчених, щороку внаслідок випадкового вилову в стаціонарних сітках гине близько 1000 особин морських свиней і дельфінів.

У новому дослідженні команда Шотландського океанологічного інституту вивчала переваги пасивного акустичного моніторингу, щоб дізнатися більше про те, як ці дрібні китоподібні взаємодіють зі стаціонарними сітками та як вони взагалі заплутуються в них.

За словами співавтора дослідження, доктора Джеймі Маколея, у період з 2017 по 2019 рік на узбережжі Великої Британії вчені встановили систему гідрофонів, закріплених на стаціонарних сітках. Це дозволило отримати уявлення про те, як тварини переміщалися по сітці. Однак мережа гідрофонів також зафіксувала неймовірно трагічний випадок прилову.

Аудіозапис було зроблено, коли морська свинка заплуталася в сітці приблизно за 20 метрів від гідрофона та датчика глибини. Використовуючи отримані дані, команда змогла встановити, що він підняв сітку приблизно на 7 метрів, ймовірно, намагаючись спливти на поверхню.

Акустичні дані також були записані до, під час та після події й показали, що поблизу перебували два дельфіни — один із них заплутався у сітці, а інший кружляв навколо. Дослідники виявили, що тварини активно добували їжу до того, як стався випадковий прилов. Однак згодом одна морська свинка потрапила в сітку і намагалася з неї вибратися — у період між моментом заплутування в сітці та смертю тварини було зареєстровано 51 звуковий сигнал від морської свинки, що потрапила в пастку, та 5 — від другої

Вчені також помітили помітну зміну в акустичній поведінці: щойно одна з тварин заплуталася, обидві тварини перейшли на відтворення спеціальних послідовностей клацань. Експерти вважають, що ці звуки використовуються для спілкування.

Приблизно через чотири хвилини після ймовірної смерті спійманої морської свині команда записувала звуки, що видавала самка, яка вижила, протягом наступної години. З огляду на соціальну структуру морських свиней та довжину спійманого самця, вчені припускають, що в сітці заплуталося її дитинча.

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