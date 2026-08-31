Душераздирающий крик: детеныш морской свиньи угодил в сеть и погиб — мать оплакивала его целый час

Китообразным приходится многое терпеть и уникальная аудиозапись в очередной раз подтверждает это — ученые впервые получили аудиозапись прилова двух морских свиней. И эти звуки пугают.

Исследователи впервые ученые получили аудиозапись случая прилова двух морских свиней — одно морское млекопитающее запуталось в сети, а крики его сородича оказались душераздирающими. Речь идет о двух морских свиньях, которые и без того находятся под угрозой исчезновения, пишет IFLScience.

В 2002 году люди стали причиной вымирания целого вида — калифорнийской морской свиньи. Считается, что в дикой природе осталось не более 10 особей. В то же время единственная в мире пресноводная морская свинья находится в упадке более 1000 лет, но теперь ситуация усложнилась тем, что китообразные по всему земному шару ежедневно сталкиваются с рыболовством и рыболовными сетями.

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Недавно ученые впервые в истории получили уникальную аудиозапись, которая в реальном времени зафиксировала случай прилова двух морских свиней — звуки душераздирающие. Морские свиньи (Phocoena phocoena) – один из самых маленьких видов китообразных, их часто можно увидеть в прибрежных водах Соединенного Королевства. Однако в этих водах, по оценкам ученых, ежегодно в результате прилова в стационарных сетях погибает около 1000 особей морских свиней и дельфинов.

В новом исследовании команда Шотландского океанологического института изучала преимущества пассивного акустического мониторинга, чтобы узнать больше о том, как эти мелкие китообразные взаимодействуют со стационарными сетями и как они вообще запутываются в них.

По словам соавтора исследования, доктора Джейми Маколей, в период с 2017 по 2019 год на побережье Великобритании ученые установили систему гидрофонов, закрепленных на стационарных сетях. Это позволило получить представление о том, как животные перемещались по сети. Однако сеть гидрофонов также зафиксировала невероятно трагический случай прилова.

Аудиозапись была сделана, когда морская свинья запуталась в сети примерно в 20 метрах от гидрофона и датчика глубины. Используя полученные данные, команда смогла определить, что он поднял сеть примерно на 7 метров, предположительно пытаясь всплыть на поверхность.

Акустические данные также были записаны до, во время и после события и показали, что поблизости находились два дельфина — один из них запутался в сети, а другой кружил вокруг. Исследователи обнаружили, что животные активно добывали пищу до того, как произошел случайный прилов. Однако далее одна морская свинья угодила в сеть и пыталась из нее выбраться — в период между моментом запутывания в сети и смертью животного было зарегистрировано 51 звуковой сгнал от угодившей в ловушку морской свиньи и 5 от второй

Ученые также заметили заметное изменение в акустическом поведении: как только одно из животных запуталось, оба животных переключились на воспроизведение специальных последовательностей щелчков. Эксперты считают, что эти звуки используются для коммуникации.

Примерно через четыре минуты после предполагаемой смерти пойманной морской свиньи команда записывала звуки от выжившей самки в течение следующего часа. Учитывая социальную структуру морских свиней и длину пойманного самца, ученые предполагают, что в сети запутался ее детеныш.

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