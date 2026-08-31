200 000 баррелей радиоактивных отходов оказались на дне океана: чего нам ждать (видео)

На протяжении десятилетий в глубины Северной Атлантики было сброшено более 200 000 баррелей радиоактивных отходов. Сегодня многие из этих контейнеров остаются на морском дне, где исследователи изучают их состояние и проверяют, не попали ли радионуклиды в окружающую среду.

Отходы сбрасывали в международных водах на глубине более 4000 метров. Этим методом пользовались несколько европейских стран, пока эта практика не была ограничена международными соглашениями, пишет IFLScience.

Состояние бочек в настоящее время является центральным научным вопросом. Французский проект NODSSUM, координируемый CNRS в сотрудничестве с такими партнерами, как Ifremer и французское агентство по ядерной безопасности, был создан для картографирования района сброса и исследования радионуклидов в воде, осадках и морских организмах.

В ходе первой экспедиции, состоявшейся в июне и июле 2025 года, для картографирования морского дна и фотографирования бочек использовался автономный подводный аппарат UlyX, а дальнейшие работы планируется проводить ближе к контейнерам.

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Исследователи не планировали поднимать или вскрывать бочки. Вместо этого они ставили перед собой цель оценить состояние окружающей среды и определить, перемещается ли радиоактивный материал в глубинах океана. По оценкам CNRS, исторический сброс может составлять около 36 петабеккерелей активности, хотя значительная часть первоначальной радиоактивности снизилась в результате естественного распада.

На протяжении десятилетий в глубины Северной Атлантики было сброшено более 200 000 баррелей радиоактивных отходов Фото: Wikimedia Commons

Последние исследования не указывают на наличие серьезной радиационной чрезвычайной ситуации, но они показывают, почему этот участок требует постоянного мониторинга. Некоторые радионуклиды исчезают относительно быстро, тогда как другие могут сохраняться в течение очень длительных периодов, что делает проблему этих отходов долгосрочной экологической проблемой.

Бочки также стали поверхностями, на которых могут обитать морские организмы, что свидетельствует о том, что даже выброшенные промышленные материалы могут стать частью глубоководной среды обитания.

Исследование этого давнего загрязнения может помочь учёным понять, как радионуклиды ведут себя в океане, и предоставить информацию для разработки более безопасных способов обращения с радиоактивными отходами в будущем.

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