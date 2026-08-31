200 000 барелів радіоактивних відходів опинилися на дні океану: чого нам чекати (відео)

Упродовж десятиліть у глибини Північної Атлантики було скинуто понад 200 000 барелів радіоактивних відходів. Сьогодні багато з цих контейнерів залишаються на морському дні, де дослідники вивчають їхній стан і перевіряють, чи не потрапили радіонукліди в навколишнє середовище.

Відходи розміщували в міжнародних водах на глибині понад 4000 метрів. Цим методом користувалися кілька європейських країн, поки ця практика була обмежена міжнародними угодами, пише IFLScience.

Стан бочок зараз є центральним науковим питанням. Французький проєкт NODSSUM, координований CNRS у співпраці з такими партнерами, як Ifremer та французьке агентство з ядерної безпеки, було створено для картографування району скидання та дослідження радіонуклідів у воді, осадах і морських організмах.

Під час першої експедиції, що відбулася в червні та липні 2025 року, для картографування морського дна та фотографування бочок використовували автономний підводний апарат UlyX, а подальші роботи планується проводити ближче до контейнерів.

Відео дня

Дослідники не планували піднімати або відкривати бочки. Натомість вони мали на меті виміряти стан навколишнього середовища та визначити, чи переміщується радіоактивний матеріал у глибинах океану. За оцінками CNRS, історичне скидання може становити близько 36 петабекерелів активності, хоча значна частина початкової радіоактивності знизилася внаслідок природного розпаду.

Упродовж десятиліть у глибини Північної Атлантики було скинуто понад 200 000 барелів радіоактивних відходів Фото: Wikimedia Commons

Останні дослідження не вказують на серйозну радіоактивну надзвичайну ситуацію, але вони показують, чому ця ділянка заслуговує на постійний моніторинг. Деякі радіонукліди зникають відносно швидко, тоді як інші можуть зберігатися упродовж дуже тривалих періодів, що робить долю цих відходів довгостроковою екологічною проблемою.

Бочки також стали поверхнями, на яких можуть жити морські організми, що свідчить про те, що навіть викинуті промислові матеріали можуть стати частиною глибоководного середовища існування.

Дослідження цього давнього забруднення може допомогти вченим зрозуміти, як радіонукліди поводяться в океані, та надати інформацію для розробки безпечніших способів поводження з радіоактивними відходами в майбутньому.

Інші новини науки