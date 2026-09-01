Нічого подібного ще не бачили: у канадському озері несподівано з'явився загадковий острів (фото)

Найдивніший острів у світі несподівано з'явився в канадському озері — вчені заявляють, що нічого подібного раніше не бачили.

У канадському озері Віллістон було помічено плавучий острів, вкритий зеленими, на вигляд здоровими деревами — вчені та місцеві жителі заявляють, що ніколи раніше не бачили нічого подібного, пише Science Alert.

Дивний острів зняв на відео місцевий мешканець Рокі Ейвері — він опублікував це відео в соціальних мережах. Однак, за словами вчених, технічно цей загадковий об’єкт є плотом, а не островом, з деревами та іншими рослинами, що ростуть на чомусь, що здається плавучим, як корчі.

Відомо, що озеро перебуває під управлінням BC Hydro — енергетичної компанії, яка використовує електроенергію, що виробляється на греблі. Оскільки в сучасному світі соціальні мережі переповнені відеороликами, створеними штучним інтелектом, представники компанії підозрювали, що відео, опубліковане Рокі Ейвері, є одним із таких роликів.

Відео дня

І все ж представники компанії ухвалили рішення про проведення незалежної перевірки існування плавучого острова. Експерти вивчили загальнодоступні супутникові дані у браузері Copernicus. І виявили щось дивовижне: 21 липня 2026 року крихітна зелена пляма, схожа на острів, дійсно з’явилася на супутниковому знімку Sentinel-2 Європейського космічного агентства.

Супутникові знімки взяті з бази даних Sentinel 2 та анотовані компанією BC Hydro Фото: ESA

Відомо, що того дня острів знаходився приблизно за 100 кілометрів на захід від греблі W.A.C. Bennett. Цікаво, що в попередні дні його не було на супутникових знімках. Більше того, експерти досі не знають, куди зник таємничий острів у наступні дні. 31 серпня 2026 року Рокі Ейвері заявив, що загадковий острів було знову виявлено — цього разу він з’явився в річці Оспіка, що впадає в озеро Віллістон.

Досі невідомо, як з’явився цей загадковий острів і з чого він складається, проте деякі експерти вважають, що це може бути пов’язано з тим, що водосховище вперше за 14 років досягло повної місткості на початку цього року. Дехто також вважає, що плавучий острів міг формуватися на березі протягом кількох років, а потім відірвався й вільно дрейфував, коли рівень води досягав рекордних піків.

Наразі "острів", схоже, не становить жодної загрози для греблі, хоча човнярам і рибалкам слід бути обережними та остерігатися подібних не позначених небезпек.

До речі, озеро Віллістон є величезним і вважається сьомим за величиною водосховищем у світі. Експерти також вважають, що загадковий плавучий острів, ймовірно, все ще може дрейфувати в озері.

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