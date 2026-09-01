Шукали затонулий корабель, а натрапили на щось інше: гігантські "квіти" проростають із морського дна

12 років тому вчені досліджували дно Мексиканської затоки, сподіваючись знайти затонулий корабель, але натрапили на щось набагато несподіваніше — гігантські "квіти", що виростають із надр планети.

У 2014 році під час глибоководної експедиції в Мексиканській затоці команда з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) зосередилася на пошуках затонулих кораблів та артефактів, які можуть зберігатися на них. Однак натрапили на щось набагато цікавіше — гігантські інопланетні "квіти", що розривають морське дно, пише IFLScience.

Під час занурення дані гідролокатора бокового огляду виявили скупчення великих структур на глибині 1900 метрів. Екіпаж з нетерпінням очікував відкриття великого корабельного краху, але більш детальний огляд об’єкта показав, що загадкова структура зовсім не була рукотворною, а являла собою щось, що просочилося крізь тріщини в морському дні з надр Землі.

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Зазначимо, що ці загадкові утворення відомі як "смоляні лілії" і являють собою рідкісні грудки породи у формі квітів, що складаються із затверділого асфальту та виповзають з морського дна. Люди виготовляють власний варіант асфальту, змішуючи його з каменем і піском для створення бетону, але він також зустрічається в природі на морському дні.

За словами вчених, справа в тому, що в надрах планети знаходяться поклади нафти, які можуть підніматися на поверхню. Це схоже на глибоководний вулкан, тільки замість розплавленої породи він вивергає в навколишнє середовище смолу.

Коли ці потоки потрапляють у холодні води океану, вони тверднуть. Іноді це покриває морське дно твердим асфальтом, а іноді утворює химерні скельні скульптури, які вчені називають смоляними ліліями.

Дослідники NOAA зазначають, що наявність хемосинтетичних організмів, таких як трубчасті черв’яки, мікробні килимки та креветки, свідчить про те, що витік вуглеводнів відбувається активно. По суті, тверді "пелюстки" цих структур слугують середовищем існування для безлічі інших організмів, зокрема анемонів, губок, ракоподібних, коралів та креветок-відлюдників.

Це відкриття виявилося несподіваним, оскільки раніше вважалося, що ці вражаючі смоляні лілії не зустрічаються в цьому регіоні. Ще одним яскравим моментом експедиції стало виявлення справжнього затонулого корабля з хронометром — годинником, що є рідкістю для судна початку 19 століття.

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