Одного из самых жутких существ заметили на глубине 3 км: с тонкими щупальцами и в ледяной воде

В сумеречной зоне океана ученым удалось обнаружить невероятно редкое и жуткое существо с тонкими щупальцами — их редко можно встретить в естественной среде обитания.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, но самые жуткие из них обитают в сумеречной зоне, в условиях невероятного давления, низких температур и почти полностью отсутствующего освещения, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые исследовали сумеречную зону в северо-восточной части Тихого океана. В ходе погружения ученым из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) задокументировали редкую встречу с одним из самых жутких существ в мире — редким большеплавниковым кальмаром, замеченным на глубине чуть более 3 километров.

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Речь о большеплавниковом кальмаром (Magnapinna), чьи причудливые плавники и свисающие конечности выныривают из чернильной черноты батипелагической зоны океана. По словам соавтора исследования, эколога Оливии Соарес Перейры, изначально они с коллегами заметили лишь нечто похожее на тонкие щупальца.

Отметим, что магнапина — один из немногих, если не единственный, глубоководный кальмар с такими тонкими, длинными щупальцами, которые могут так изгибаться. Ученые отмечают, что в нашем мире мало что может сравниться по необычности с этим видом. Представители этого вида обитают только в глубинах океана, в условиях постоянного холода, сокрушительного давления и вечной темноты, недоступной для солнечного света.

Известно, что жуткий кальмар был обнаружен вблизи подводной горы Дэвидсон на глубине 3277 метров. Ученые наблюдали, как кальмар завис над илистым морским дном, мягко покачивая двумя огромными плавниками, в то время как восемь щупалец и два отростка тянулись под ним. Команде также удалось измерить кальмара, использовав лазерную измерительную систему подводного аппарата — длина кальмара составила около 1,25 метра от верхней части до концов щупалец.

Кальмары-большеплавники относятся к числу самых неуловимых известных головоногих моллюсков. За все время наблюдений ученым удалось заметить или собрать лишь около 70 особей — в результате, нам чрезвычайно мало известно о жизни этого вида.

По словам Перейры, нам уже известно, что магнапины — самые глубоководные кальмары. Один экземпляр был обнаружен учеными на невероятной глубине в 6212 метров под водой. Их часто можно увидеть парящими над морским дном с вытянутыми щупальцами и руками.

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