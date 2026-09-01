Первая в истории вечеринка морских ежей замечена в Карибском море: большинство пришли в "шляпах"

Ученым редко удается наблюдать коричневых морских ежей в естественной среде обитания, но на этот раз посчастливилось наткнуться на большое скопление этого вида.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов. Погружение в самые глубокие слои океана с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов позволяет ученым заглянуть в этот невероятный мир, оставаясь незамеченными. На этот раз во время экспедиции ученым удалось заметить нечто особенное: вечеринку морских ежей в шляпах, пишет IFLScience.

Открытие было сделано в 2022 году во время третьей экспедиции NOAA "Путешествие к хребту" на борту подводного аппарата Okeanos Explorer, который опустился в воды у острова Сент-Круа в Карибском море. На глубине 411 метров ученые наткнулись на невероятное зрелище, которого ранее никто не видел.

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По словам ученых, им удалось наткнуться на большое скопление коричневых морских ежей (Conolampas sigsbei). Эти глубоководные морские ежи весьма привлекательны, поскольку имеют коренастую округлую форму и короткие шипы, что отличает их от других колючих морских ежей. Отметим, что ранее ученым редко удавалось наблюдать этот вид морских ежей в естественной среде обитания, поскольку они предпочитают глубины около 277-540 метров.

Известно, что этот вид оставляет за собой характерные следы, которые и привели ученых к невероятному скоплению — на морском дне были замечены не менее 35 коричневых морских дней. Ученые не знают наверняка, но полагают, что морские ежи могли собраться на морском дне в рамках брачного скопления.

Дело в том, что морские ежи размножаются путем нереста, при котором они выпускают в воду сперму и икру в окружающую среду для оплодотворения. Проще говоря, морским ежам не обязательно соприкасаться, чтобы спариться, однако полезно находиться в группе и близко.

Примечательным казалось и то, что коричневые морские ежи носят шляпки. В науке такое поведение называется "собиранием" и заключается в том, что морские ежи используют свои иглы, чтобы тянуть предметы из окружающей среды на поверхность своего тела – часто надевая их сверху, поэтому это и выглядит как шляпа.

По словам ученых, до сих пор неизвестно, зачем морские ежи носят эти шляпки, но у исследователей есть некоторые теории. Одно из предположений заключается в том, что ежи могут использовать различные предметы, размещая их на голове для маскировки. Кроме того, шляпки могут служить дополнительной защитой от ультрафиолетовых лучей и солнечного света. Покрытие их тел мусором может также защищать их половые поры, расположенные сверху.

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