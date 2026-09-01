Сверкают в морской мгле, прогуливаясь по дну: рыбу, похожую на инопланетянина, засняли на видео

В недавнем исследовании ученые засняли на видео рыбу, похожую на инопланетянина, которая медленно прогуливается по морскому дну.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества видов, но самые интересные из них обитают самых глубоких частях моря. В недавнем исследовании китайские ученые исследовали морское дно и наткнулись на нечто особенное — странную, инопланетную рыбу, которая прогуливалась по морскому дну, пишет Science Alert.

Для изучения самых глубоких слоев океана ученые используют беспилотные подводные аппараты, которые способны достичь самых отдаленных мест. Во время одного из погружений ученые наблюдали, как завораживающие биолюминесцентные существа сияют, как туманности, а "морской снег", полный рыбьих экскрементов, сверкает, как космическая пыль. В это же время светящиеся акулы, похожие на инопланетян, рыщут в глубинах в поисках пищи.

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Китайские ученые только что сняли на видео странную рыбу, похожую на креветку, которая передвигается по дну боком, как краб, а также ходит лунной походкой назад — ранее ученые не наблюдали ничего подобного ни у одного известного науке вида рыб.

Отметим, что Scalicus engyceros, вид бронированных морских окуней, обитающий в западной части Тихого океана, был впервые описан в 1872 году и уже был известен своей "ходьбой". Однако новые кадры из Южно-Китайского моря подтверждают, что эти рыбы используют толстые и жесткие лучи плавников, чтобы передвигаться как креветки. Они, как известно, также способны совершать резкие прыжки при угрозе.

По словам первого автора исследования, морского ученого из Университета Сунь Ятсена Хань Тянь, этот вид ходячих рабы, вероятно, обладает гораздо большим количеством новых поведенческих и эволюционных адаптаций, чем считалось ранее.

Исследователи также сообщили о наблюдении двух других видов бронированных морских окуней (семейство Peristediidae), замеченных на глубине от 350 до 500 метров. На основе существующей таксономии, три вида рыб семейства Peristediidae имеют общего предка, жившего около 60-70 миллионов лет назад. Считается, что они развили интересные адаптации к экстремальным условиям окружающей среды.

На глубине нескольких сотен метров, где были замечены морские окуни, давление воды, эквивалентное примерно 40 атмосферам, давит на рыб. Бронированные морские окуни покрыты костными пластинами, отсюда и название "бронированные". На морде рыб также расположены усики, похожие на садовые грабли и выполняющие функцию усов, позволяя им физически и химически ощущать пищу или препятствия, передвигаясь по морскому дну.

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