Виблискують у морському тумані, прогулюючись по дну: рибу, схожу на інопланетянина, зняли на відео

У недавньому дослідженні вчені зняли на відео рибу, схожу на інопланетянина, яка повільно прогулюється по морському дну.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для величезної кількості видів, але найцікавіші з них мешкають у найглибших частинах моря. У недавньому дослідженні китайські вчені досліджували морське дно і натрапили на щось особливе — дивну, інопланетну рибу, яка прогулювалася по морському дну, пише Science Alert.

Для дослідження найглибших шарів океану вчені використовують безпілотні підводні апарати, які здатні дістатися до найвіддаленіших місць. Під час одного з занурень вчені спостерігали, як зачаровуючі біолюмінесцентні істоти сяють, наче туманності, а "морський сніг", сповнений риб’ячих екскрементів, виблискує, наче космічний пил. У цей же час світяться акули, схожі на інопланетян, нишпорять у глибинах у пошуках їжі.

Відео дня

Китайські вчені щойно зняли на відео дивну рибу, схожу на креветку, яка пересувається по дну боком, як краб, а також ходить "місячним кроком" назад — раніше вчені не спостерігали нічого подібного ні в жодного відомого науці виду риб.

Зазначимо, що Scalicus engyceros, вид броньованих морських окунів, що мешкає у західній частині Тихого океану, був вперше описаний у 1872 році і вже був відомий своєю "ходьбою". Однак нові кадри з Південно-Китайського моря підтверджують, що ці риби використовують товсті й жорсткі промені плавників, щоб пересуватися, як креветки. Вони, як відомо, також здатні здійснювати різкі стрибки при загрозі.

За словами першого автора дослідження, морського вченого з Університету Сунь Ятсена Хань Тяня, цей вид ходячих раків, ймовірно, має набагато більше нових поведінкових та еволюційних адаптацій, ніж вважалося раніше.

Дослідники також повідомили про спостереження двох інших видів броньованих морських окунів (родина Peristediidae), яких було помічено на глибині від 350 до 500 метрів. Згідно з існуючою таксономією, три види риб родини Peristediidae мають спільного предка, що жив близько 60–70 мільйонів років тому. Вважається, що вони розвинули цікаві адаптації до екстремальних умов навколишнього середовища.

На глибині кількох сотень метрів, де були помічені морські окуні, тиск води, еквівалентний приблизно 40 атмосферам, тисне на риб. Броньовані морські окуні вкриті кістковими пластинами, звідси й назва "броньовані". На морді риб також розташовані вусики, схожі на садові граблі, які виконують функцію вусів, дозволяючи їм фізично та хімічно відчувати їжу або перешкоди, пересуваючись по морському дну.

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