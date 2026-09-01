У Карибському морі вперше в історії помітили вечірку морських їжаків: більшість з них прийшли у "капелюхах"

Вченим рідко вдається спостерігати за коричневими морськими їжаками у природному середовищі існування, але цього разу пощастило натрапити на велике скупчення цього виду.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. Занурення в найглибші шари океану за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів дає вченим змогу зазирнути в цей неймовірний світ, залишаючись непоміченими. Цього разу під час експедиції вченим вдалося помітити щось особливе: вечірку морських їжаків у капелюхах, пише IFLScience.

Відкриття було зроблено у 2022 році під час третьої експедиції NOAA "Подорож до хребта" на борту підводного апарата Okeanos Explorer, який занурився у води біля острова Сент-Круа у Карибському морі. На глибині 411 метрів вчені натрапили на неймовірне видовище, якого раніше ніхто не бачив.

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За словами вчених, їм вдалося натрапити на велике скупчення коричневих морських їжаків (Conolampas sigsbei). Ці глибоководні морські їжаки дуже привабливі, оскільки мають кремезну округлу форму та короткі шипи, що відрізняє їх від інших колючих морських їжаків. Зазначимо, що раніше вченим рідко вдавалося спостерігати цей вид морських їжаків у природному середовищі існування, оскільки вони віддають перевагу глибинам близько 277–540 метрів.

Відомо, що цей вид залишає після себе характерні сліди, які й привели вчених до неймовірного скупчення — на морському дні було помічено щонайменше 35 коричневих морських їжаків. Вчені не знають напевно, але припускають, що морські їжаки могли зібратися на морському дні в рамках шлюбного скупчення.

Справа в тому, що морські їжаки розмножуються шляхом нересту, під час якого вони випускають у воду сперму та ікру в навколишнє середовище для запліднення. Простіше кажучи, морським їжакам не обов’язково стикатися, щоб спаритися, проте корисно перебувати в групі та поруч один з одним.

Цікавим здавалося й те, що коричневі морські їжаки носять капелюшки. У науці така поведінка називається "збиранням" і полягає в тому, що морські їжаки використовують свої голки, щоб витягувати предмети з навколишнього середовища на поверхню свого тіла — часто надягаючи їх зверху, тому це й виглядає як капелюх.

За словами вчених, досі невідомо, навіщо морські їжаки носять ці "капелюшки", але у дослідників є кілька теорій. Одне з припущень полягає в тому, що їжаки можуть використовувати різні предмети, розміщуючи їх на голові для маскування. Крім того, капелюшки можуть слугувати додатковим захистом від ультрафіолетових променів і сонячного світла. Покриття їхніх тіл сміттям може також захищати їхні статеві пори, розташовані зверху.

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