Уникальные кадры: медведицу, обучающую детеныша ходить по воде, засняли на видео

Исследователи наблюдали за медведями в национальном парке и заповеднике, когда наткнулись на нечто любопытное — мать-медведица учила детеныша ходить по воде.

Сезон ловли лосося в национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске подходит к концу и приближается Неделя толстого медведя, когда пользователи по всему миру будут голосовать, чтобы выбрать животное, которому удалось набрать самую большую массу. Отметим, что в этот период медведи выходят на охоту, а ученые и пользователи по всему миру следят за их жизнью с помощью камер, установленных в заповеднике, пишет Popular Science.

Недавно во время наблюдений ученым удалось заснять уникальные кадры: на видео видно, как медведица № 284, также известная как Электра, обучала своих детенышей ходить по воде — этот навык необходим, чтобы освоить уникальный способ ловли лосося.

Відео дня

Отметим, что Электра является частью хорошо устоявшейся медвежьей линии в заповеднике Катмай. Самка родилась здесь в 2008 году у медведицы № 708, также известной как Амелия, которая, вероятно, является дочерью медведицы № 468, известной как Реджи.

Впервые Электра была замечена рейнджерами в 2011 году, когда еще была подростком. С тех пор самка также успела привести три помета детенышей: в 2016, 2020 и 2026 годах соответственно. Медведицы № 901 и № 384 — двое из ее уже взрослых детенышей, которых ранее рейнджеры также наблюдали в парке.

В этом году Электра родила двух медвежат, которых летом видели рядом с ней. По словам натуралиста Майка Фитца, культура медведей немного схожа с человеческой, поскольку знания передаются из поколения в поколение. Медведицы обучают своих детенышей навыкам, и потомство учится в основном на практике, а не через унаследованные инстинкты. Как правило, медведицы передают своим детенышам такие знания, как:

поиск безопасных мест для строительства берлог;

где и когда следует искать пищу;

способы добывать пищу.

Любопытно, что способы ловли рыбы могут быть специфичными для каждого отдельного медведя. Например, взрослый самец № 164, известный как Баки Дент, известен тем, что стоит у самого глубокого водоема под каскадом водопада Брукс, где он может ловить лосося, который поднимается из водоема, выпрыгивает из него или спускается с водопада.

В то же время мать Электры, Амелия, заходила в воду стоя, чтобы ловить рыбу. Недавно ученые заметили, что Электра придерживается такого же способа ловли лосося, а также обучает этой технике своих детенышей.

К слову, Электра дебютировала на Неделе толстых Медведей в 2023 году, где проиграла медведю-рыболову Баки Денту. В этом году Неделя толстых Медведей пройдет с 22 по 29 сентября.

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