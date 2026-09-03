Лицензия на истребление: названа страна, уничтожившая 20% всех азиатских черных медведей в мире

В прошлом году Япония истребила около 120 000 азиатских черных медведей — это потенциально может привести к исчезновению пятой части всей мировой популяции вида.

За последние несколько десятилетий популяция азиатских черных медведей в Японии резко возросла. В результате увеличилось и количество нападений хищников, что привело к правительственной кампании по отстрелу, которая столкнулась с критикой — чрезмерно жестокая, пишет IFLScience.

Подсчет медведей — непростая задача, но, согласно официальным данным, с апреля 2025 года по январь 2026 года было убито в общей сложности 14 000 медведей, что составляет примерно 40 особей в день. Среди них около 12 000 азиатских черных медведей и 2000 бурых медведей. В то же время, статистика показывает, что в прошлом году медведи напали минимум на 230 человек, среди них 13 случаев с летальным исходом.

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По словам ученых, это может стать сюрпризом для многих. Но в Японии обитает довольно большая популяция медведей. На северном острове Хоккайдо обитает подвид бурого медведя — уссурийский медведь, который также встречается на большей части российского Дальнего Востока и северо-восточной территории Китая. Представители этого вида отличаются более темной шерстью в сравнении с другими евразийскими бурыми медведями.

С другой стороны, на самом большом острове, Хонсю, и немного меньшем Сикоку обитает более мелкий вид — азиатский черный медведь. В отличие от своего американского аналога, у этого вида есть белое пятно вокруг воротника, и его можно встретить от Ирана и Пакистана вдоль Гималаев до Юго-Восточной Азии и Японии.

Исследователи отмечают, что популяция черных медведей в Японии — результат огромного успеха в деле сохранения вида. За последние чуть более 50 лет, с 1970-х годов, вид вновь заселил большую часть своего прежнего ареала, а его численность увеличилась с примерно 15 000 в 2012 году до более чем 40 000 сегодня.

Эксперты отмечают, что отчасти это связано с тем, что урбанизацией — люди отказались от земледелия и сельского хозяйства, переселившись в города. В результате среда обитания хищников стала более взаимосвязанной, что увеличило общую площадь лесов, доступных медведям.

Однако некоторые популяции медведей в Японии чувствуют себя настолько хорошо, что их численность увеличивается на 11% в год. Например, статистика указывает, что японские черные медведи составляют большую часть мировой популяции, которая, как считается, насчитывает около 60 000 особей. Впрочем, эти цифры достаточно сложно подтвердить — в результате, некоторые эксперты считают, что популяция хищников в регионе может быть намного больше. Если же предположить, что цифры относительно верны, это означает, что всего за один год Япония потенциально уничтожила около 20% мировой популяции азиатских черных медведей.

Исследователи отмечают, что рост числа нападений медведей в Японии, вероятно, также связан с меняющимся климатом. Леса, от которых обычно зависят медведи, дают меньше орехов и желудей, а сокращение численности насекомых-опылителей привело к уменьшению урожая фруктов. Это может способствовать тому, что медведи чаще заходят в деревни и города, вступая в прямой конфликт с местными жителями.

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