В Антарктиде есть жизнь, не встречающаяся больше нигде: ученые хотят собрать всех "покемонов"

Исследования показывают, что на самом изолированном континенте нашей планеты обитают формы жизни, которые не встречаются больше нигде на планете. Это разнообразие жизни сопоставимо с миниатюрной версией покемонов, и ученые хотят собрать их всех.

Антарктида — самый изолированный континент в мире, не похожий ни на одно другое место на Земле. Континент также является домом для богатого разнообразия жизни, а некоторые виды, обитающие здесь, не встречаются больше нигде на планете. Новое исследование показывает, что видов может быть гораздо больше, чем считалось ранее — жизнь здесь сопоставима с миниатюрной версией покемонов, и ученые хотят собрать всю эту коллекцию, пишет IFLScience.

Исторически ученые изучали крупные организмы, уникальные для Антарктиды. Однако теперь ученые считают, что ранее мы, вероятно, упускали из виду целую среду обитания. Именно поэтому в новом исследовании ученые взялись за лопаты, чтобы исследовать крошечные микроскопические организмы, живущие в антарктической почве.

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Микробы имеют преимущество в распространении, потому что они очень, очень маленькие. Крохотный размер позволяет им летать и перемещаться в атмосфере. Они также могут подхватить океанское течение и уплыть в новые места обитания; они также могут путешествовать в кишечнике животных.

По словам соавтора исследования, директора Центра микробиологических исследований Ноа Фирер, Антарктида является отличным местом для поиска эндемических организмов. Кроме того, на континенте наблюдаются уникальные условия, которые не встречаются в других почвенных средах. Очевидным преимуществом является холодный и сухой климат — к слову, Антарктида является пустыней.

В ходе исследования ученые секвенировали геномы бактерии Arthrobacter, обнаруженных в Антарктиде, и сравнили их со штаммами, найденными в других местах. Результаты показали, что 90% собранных командой штаммов были уникальными для континента.

В дальнейших исследованиях ученые вырастили некоторые из своих антарктических образцов, чтобы протестировать их в лаборатории. Воздействие на бактерии суровых условий показало, что, хотя они росли медленнее по сравнению с другими штаммами, они были невероятно выносливыми, способными выдерживать экстремальные температуры и засушливость.

По словам ученых, в микробиологии давно существует предположение, что все виды встречаются везде. Однако Антарктида часто рассматривалась как возможное исключение, и новые результаты подтверждают эту идею. Данные указывают на то, что некоторые антарктические почвенные микробы, вероятно, отличаются от тех, которые встречаются в почвах других регионов мира

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