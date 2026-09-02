В Антарктиді існує життя, якого більше ніде не зустрінеш: вчені хочуть зібрати всіх "покемонів"

Дослідження показують, що на найвіддаленішому континенті нашої планети мешкають форми життя, яких більше ніде не зустрінеш. Це різноманіття життя можна порівняти з мініатюрною версією покемонів, і вчені хочуть зібрати їх усіх.

Антарктида — найвіддаленіший континент у світі, який не схожий на жодне інше місце на Землі. Цей континент також є домівкою для надзвичайно різноманітного життя, а деякі види, що мешкають тут, не зустрічаються більше ніде на планеті. Нове дослідження показує, що видів може бути набагато більше, ніж вважалося раніше — життя тут можна порівняти з мініатюрною версією покемонів, і вчені хочуть зібрати всю цю колекцію, пише IFLScience.

Історично вчені досліджували великі організми, унікальні для Антарктиди. Однак тепер вчені вважають, що раніше ми, ймовірно, не брали до уваги ціле середовище існування. Саме тому в новому дослідженні вчені взялися за лопати, щоб дослідити крихітні мікроскопічні організми, що мешкають в антарктичному ґрунті.

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Мікроби мають перевагу в поширенні, оскільки вони дуже-дуже маленькі. Їхні крихітні розміри дозволяють їм літати та переміщатися в атмосфері. Вони також можуть потрапити в океанську течію й опинитися в нових місцях проживання; крім того, вони можуть подорожувати в кишечнику тварин.

За словами співавтора дослідження, директора Центру мікробіологічних досліджень Ноа Фірера, Антарктида є чудовим місцем для пошуку ендемічних організмів. Крім того, на континенті спостерігаються унікальні умови, яких немає в інших ґрунтових середовищах. Очевидною перевагою є холодний і сухий клімат — до речі, Антарктида є пустелею.

У ході дослідження вчені провели секвенування геномів бактерій Arthrobacter, виявлених в Антарктиді, та порівняли їх зі штамами, знайденими в інших місцях. Результати показали, що 90 % зібраних командою штамів були унікальними для цього континенту.

У подальших дослідженнях вчені виростили деякі зі своїх антарктичних зразків, щоб протестувати їх у лабораторії. Вплив суворих умов на бактерії показав, що, хоча вони росли повільніше порівняно з іншими штамами, вони були неймовірно витривалими, здатними витримувати екстремальні температури та посуху.

За словами вчених, у мікробіології вже давно існує припущення, що всі види зустрічаються скрізь. Однак Антарктида часто розглядалася як можливий виняток, і нові результати підтверджують цю ідею. Дані вказують на те, що деякі антарктичні ґрунтові мікроби, ймовірно, відрізняються від тих, що зустрічаються в ґрунтах інших регіонів світу

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