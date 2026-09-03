Ліцензія на винищення: названо країну, яка знищила 20 % усіх азіатських чорних ведмедів у світі

Минулого року Японія винищила близько 120 000 азіатських чорних ведмедів — це потенційно може призвести до зникнення п’ятої частини всієї світової популяції цього виду.

За останні кілька десятиліть чисельність азіатських чорних ведмедів у Японії різко зросла. Як наслідок, зросла й кількість нападів хижаків, що призвело до урядової кампанії з відстрілу, яка зазнала критики — за надмірну жорстокість, пише IFLScience.

Підрахунок ведмедів — непросте завдання, але, згідно з офіційними даними, з квітня 2025 року по січень 2026 року було вбито загалом 14 000 ведмедів, що становить приблизно 40 особин на день. Серед них близько 12 000 азіатських чорних ведмедів і 2 000 бурих ведмедів. Водночас статистика показує, що минулого року ведмеді напали щонайменше на 230 осіб, серед яких було 13 випадків із летальним результатом.

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За словами вчених, це може стати несподіванкою для багатьох. Але в Японії мешкає досить чисельна популяція ведмедів. На північному острові Хоккайдо мешкає підвид бурого ведмедя — уссурійський ведмідь, який також зустрічається на більшій частині російського Далекого Сходу та північно-східній території Китаю. Представники цього виду відрізняються темнішою шерстю порівняно з іншими євразійськими бурими ведмедями.

З іншого боку, на найбільшому острові, Хонсю, та на дещо меншому Сікоку мешкає дрібніший вид — азіатський чорний ведмідь. На відміну від свого американського аналога, у цього виду є біла пляма навколо коміра, і його можна зустріти від Ірану та Пакистану вздовж Гімалаїв до Південно-Східної Азії та Японії.

Дослідники зазначають, що популяція чорних ведмедів у Японії — результат величезного успіху у справі збереження виду. За останні трохи більше 50 років, починаючи з 1970-х років, вид знову заселив більшу частину свого колишнього ареалу, а його чисельність збільшилася з приблизно 15 000 у 2012 році до понад 40 000 сьогодні.

Експерти зазначають, що частково це пов’язано з тим, що внаслідок урбанізації люди відмовилися від землеробства та сільського господарства, переселившись до міст. У результаті середовище проживання хижаків стало більш взаємопов’язаним, що збільшило загальну площу лісів, доступних для ведмедів.

Однак деякі популяції ведмедів у Японії почуваються настільки добре, що їхня чисельність зростає на 11 % щороку. Наприклад, статистика вказує, що японські чорні ведмеді становлять більшу частину світової популяції, яка, як вважається, налічує близько 60 000 особин. Втім, ці цифри досить складно підтвердити — як наслідок, деякі експерти вважають, що популяція хижаків у регіоні може бути набагато більшою. Якщо ж припустити, що цифри є відносно точними, це означає, що всього за один рік Японія потенційно знищила близько 20 % світової популяції азіатських чорних ведмедів.

Дослідники зазначають, що зростання кількості нападів ведмедів у Японії, ймовірно, також пов’язане зі змінами клімату. Ліси, від яких зазвичай залежать ведмеді, дають менше горіхів і жолудів, а скорочення чисельності комах-запилювачів призвело до зменшення врожаю фруктів. Це може сприяти тому, що ведмеді частіше заходять у села та міста, вступаючи у прямий конфлікт із місцевими мешканцями.

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