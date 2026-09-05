Подвело ребро: реконструкция показывает, как погиб самый крупный тираннозавр в истории (видео)

Исследователи представили невероятную реконструкцию, которая показывает, как погиб крупнейший в истории Земли тираннозавр, по кличке Скотти.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов — одними из наиболее примечательных, вероятно, являются динозавры. По крайней мере, именно они господствовали на планете, пока 66 миллионов лет назад их не погубил гигантский астероид, рухнувший на Землю, пишет Daily Mail.

Недавно ученые представили невероятную реконструкцию, которая показывает, как погиб самый крупный тираннозавр в истории — 12-метровый динозавр, по кличке Скотти. В ходе исследования ученые смогли заглянуть внутрь окаменелости и увидеть процесс заживления раны динозавра с невероятной детализацией.

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Известно, что Скотти, колоссальный хищник длиной 12,8 метра, обитавший на территории современной провинции Саскачеван в Канаде около 66 миллионов лет назад. После нападения трицераптопса тираннозавр был пронзен в бок — рог прорвал кожу и мышцы, раздробив реберную кость. Отметим, что тщательный анализ окаменелой кости показал сохранившуюся внутри сеть кровеносных сосудов. Ученые считают, что эти сосуды образовались в результате попыток организма Скотти залечить перелом, когда богатая железом кровь приливала к поврежденному участку. Увы, процесс заживления так и не завершился, поскольку гигант погиб до того, как успел восстановиться.

По словам профессора физики в Университете Рейджайны Маурисио Барби, останки Скотти были обнаружены в 1991 году в долине реки Френчмен в Саскачеване — одном из самых богатых мест обнаружения окаменелостей динозавров в Северной Америке. Исследование показывает, что после полученной травмы тираннозавр умер в соленом болоте, что замедлило разложение и способствовало сохранению тонкой сети кровеносных сосудов.

Новое исследование было проведено командой из Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннеси использовала мощную нейтронную визуализацию для создания подробных трехмерных изображений окаменелости. Технология позволила ученым провести доисторическое медицинское сканирование, выявив структуры, скрытые внутри твердой кости.

В результате команда получила поразительный взгляд на заключительную главу жизни одного из самых известных хищников, когда-либо обитавших на планете. Наличие кровеносных сосудов указывает на то, что повреждение начало заживать: после перелома богатая железом кровь хлынула в эту область, образуя кровеносные сосуды, что способствовало восстановлению. Однако окончательно рана тираннозавра так и не смогла зажить, поскольку гигант умер.

Отметим, что более раннее исследование показало, что во время своего обитания Скотти мог весить до 15 000 килограммов. Для сравнения, это чуть больше веса двух слонов, и на 70% больше, чем считалось ранее.

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