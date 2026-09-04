Болячки динозавров: ученые выяснили, от каких инфекций страдали гиганты мелового периода (фото)

Древняя окаменелость позволила узнать о проблемах со здоровьем, от которых страдал динозавр более 125 миллионов лет назад. Исследователи, изучавшие голенью кость из раннего мелового периода, обнаружили необычный участок костного разрастания, образовавшийся в результате инфекции.

Окаменелость была найдена на участке Мас-де-ла-Паррета на востоке Испании. Кость была идентифицирована как правая голень Iguanodon bernissartensis — крупного травоядного динозавра, известного из раннего мелового периода Европы, пишет IFLScience.

По середине голени было заметно гладкое, отечное образование длиной 174 миллиметра, шириной 117 миллиметров и толщиной до 17,3 миллиметра. Оно охватывало примерно 17 процентов общей длины кости.

Чтобы выяснить причину образования этого поражения, исследователи провели обследование голени с помощью компьютерного томографа в Университетской общей больнице Кастельона. Трехмерные снимки показали, что аномальное образование не проникало во внутреннюю полость кости.

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Окаменелость обнаружили на участке Мас-де-ла-Паррета на востоке Испании Фото: The Royal Society Open Science

Это помогло исключить несколько возможных объяснений, в частности заживший перелом, поскольку не было никаких признаков перелома или внутренних изменений, которые обычно сопровождают восстановление кости. Также рассматривались такие варианты, как костные ушибы, остеомы и остеофиброзная дисплазия, но они не соответствовали внешнему виду и расположению поражения.

Исследователи пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением является кожная язва, вызванная бактериальной инфекцией. Инфекция, вероятно, распространилась с кожи на мягкие ткани, окружающие голень, вызвав воспаление и образование новой костной ткани. "Насколько нам известно, это поражение является первым задокументированным случаем данной бактериальной инфекции у динозавра", — пишут авторы.

Окаменелость свидетельствует о том, что динозавр прожил достаточно долго, чтобы его организм смог отреагировать на инфекцию, хотя травма, вероятно, была болезненной и, возможно, ограничивала функциональность ноги. Это исследование стало примером того, как окаменелые кости могут сохранять следы болезней и травм у животных, живших миллионы лет назад.

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