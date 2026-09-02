Австралийские аборигены рисовали таинственных гигантов: такими были их предки (фото)
Гигантский "Радужный змей", нарисованный на потолке скального укрытия на севере Австралии, помогает археологам понять, как общины аборигенов реагировали на потрясения, вызванные прибытием европейцев.
Рисунок в Авунбарне, также известном как гора Боррадейл, имеет длину более 6 метров и изображает существо с головой, похожей на крокодила, острыми зубами и длинным языком. Рисунок относится к группе чрезвычайно крупных изображений, появившихся в Арнем-Ленде в XIX и XX веках, когда колониальная деятельность привела к кардинальным изменениям в жизни аборигенов, пишет Phys.org.
С 2018 года археолог Пол Такон и его коллеги сотрудничают с местным старейшиной Амурдаком Чарли Мунгульдой, чтобы задокументировать наскальное искусство на 165 объектах в Авунбарне.
Учёные зафиксировали 29 изображений "Радужного Змея" на 21 объекте, а также другие крупные фигуры, в частности человека длиной более 2 метров и редкого кита-балента. Команда также задокументировала каменную композицию длиной 124 метра, напоминающую "Радужную Змею" с большой головой, извивающейся шеей и телом, обведенным камнями. Такон описал эту огромную нарисованную змею как одно из крупнейших изображений "Радужной змеи", которые он видел за четыре десятилетия полевых исследований.
Исследователи утверждают, что размер и концентрация этих рисунков были связаны с социальными изменениями, вызванными европейской колонизацией. "Радужные змеи" — это могущественные древние существа, связанные с сотворением мира, разрушением, обрядами и представлениями об изменениях.
В Авунбарне гигантские рисунки, вероятно, помогали укреплять традиции, связь с землей и культурный авторитет в то время, когда они находились под давлением. Точно определить возраст рисунков сложно, поскольку многие из них не поддаются радиоуглеродному датированию.
Однако несколько змей были нарисованы поверх более древних изображений, а белая глина, использовавшаяся во многих из них, обычно сохраняется лишь несколько веков, что подтверждает дату создания после контакта с европейцами. Авунбарна также была важным местом встреч групп аборигенов и относилась к тем местам, которые рано подверглись влиянию колониальной индустрии охоты на буйволов.
Рисунки "Радужных змей", крокодилов, рыб и других могучих существ были размещены рядом с европейскими кораблями и огнестрельным оружием, создавая наглядное напоминание о том, что традиции аборигенов оставались важными, несмотря на стремительные изменения. По мнению Такона, эти рисунки также сохранили знания и верования от поколения к поколению и до сих пор являются частью живой культуры аборигенов.
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