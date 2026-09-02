Бронированный и размером с автомобиль: ученые обнаружили новый древний вид (фото)

Окаменелый череп древнего животного помог учёным идентифицировать ранее неизвестный вид гигантского бронированного млекопитающего из Южной Америки. Это животное принадлежало к роду Glyptotherium — группе глиптодонтов, родственных современным броненосцам, которые жили в плейстоцене.

История открытия была чрезвычайно сложной: череп был найден в Бразилии в XIX веке, ему было присвоено несколько научных названий, а затем в последующих исследованиях его просто проигнорировали, пишет IFLScience.

Образец, каталогизированный под номером NHMD 2045557, был собран датским натуралистом Петером Вильгельмом Лундом в регионе Лагоа-Санта в Бразилии. В 1839 году Лунд назвал его Hoplophorus euphractus. Позже, в 1875 году Йоханнес Райнхардт исследовал материал и применил название Schistopleurum euphractum.

Новое исследование, опубликованное в августе 2026 года, показало, что Райнхардт на самом деле ошибочно определил этот череп как типичный образец Hoplophorus euphractus. Проанализировав историческую литературу и сравнив череп с другими окаменелостями глиптодонтов, Эдисон Висенте Оливейра, Каспер Ликке Хансен и Клеберсон де Оливейра Порпино пришли к выводу, что он принадлежит к отдельному виду, которому они дали название Glyptotherium deuterophractum.

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Образец, занесенный в каталог под номером NHMD 2045557, был собран датским натуралистом Петером Вильгельмом Лундом Фото: Journal of Mammalian Evolution

Исследователи сравнили бразильский череп с образцами из Центральной и Северной Америки, а также из Венесуэлы. Они обнаружили совокупность признаков в черепе, зубах, броневых пластинах и кости голеностопного сустава, которые отличали бразильское животное от других видов Glyptotherium.

Исследование также расширило известный ареал обитания нового вида, распространив его на территорию Бразилии и северную часть Южной Америки. Авторы отметили, что предыдущие исследования часто опирались на аргентинские окаменелости для сравнения и не обращались к материалам из Лагоа-Санта, что помогает объяснить, почему этот вид так долго оставался непризнанным.

Как написали исследователи, "история рода Glyptotherium началась с описания мексиканских окаменелостей", а впоследствии его классификация развивалась благодаря изучению материалов со всей Америки. Новый вид обитал в позднем плейстоцене, а его следы простираются от северо-восточной и юго-восточной Бразилии до северных регионов и Венесуэлы.

Glyptotherium принадлежал к гораздо более обширной группе глиптодонтов, в которую входили одни из самых мощно бронированных млекопитающих ледникового периода. Некоторые виды достигали около двух метров в длину, тогда как Doedicurus мог весить примерно 1,36 тонны.

Глиптодонты дожили до того периода, когда в Южной Америке уже обитали люди, а некоторые из последних видов исчезли в конце ледникового периода. Новый бразильский вид добавляет ещё одно звено в эту палеонтологическую хронику и демонстрирует, как старые музейные экспонаты по-прежнему могут изменить представления о доисторической жизни.

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