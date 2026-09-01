Во Франковской области обнаружили рога древних туров: находкам 8 тысяч лет (фото)

В Ивано-Франковской области археологи обнаружили рога туров, которые, вероятно, датируются концом VI тысячелетия до н. э. Артефакты были найдены недалеко от села Тустань.

Рога тура нашли в яме-убежище, где археологи также обнаружили керамику, каменные и обсидиановые предметы, а также кости животных, пишет Суспільне.

Международная экспедиция проводит раскопки в окрестностях Тустани с 3 августа в рамках проекта "Ukrainian History Global Initiative" Фото: Сергей Телиженко

Руководитель экспедиции Сергей Телиженко, историк и научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины, рассказал, что поселение датируется примерно 5200–5100 годами до н. э. "Население, проживавшее здесь, было первыми фермерами Украины. Они не только занимались земледелием и животноводством, но и охотились. В частности, на козуль и туров", — отметил Телиженко.

Международная экспедиция проводит раскопки в окрестностях Тустани с 3 августа в рамках проекта "Ukrainian History Global Initiative". В состав команды входят специалисты из Института археологии Национальной академии наук Украины, заповедника "Древний Галич", а также представители Женевского и Карлова университетов.

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Рога тура нашли недалеко от Тустани Фото: Сергей Телиженко

Ожидается, что раскопки будут продолжены, поэтому археологические работы в окрестностях Тустани могут предоставить дополнительные сведения о доисторических общинах на западе Украины.

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