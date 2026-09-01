На Франківщині знайшли роги древніх турів: знахідкам 8 тисяч років (фото)

У Івано-Франківській області археологи виявили роги турів, які, ймовірно, датуються кінцем 6-го тисячоліття до н. е. Артефакти знайшли неподалік села Тустань.

Роги тура знайшли в ямі-сховищі, де археологи також виявили кераміку, кам'яні та обсидіанові предмети, а також кістки тварин, пише Суспільне.

Міжнародна експедиція проводить розкопки поблизу Тустані з 3 серпня в межах проєкту "Ukrainian History Global Initiative" Фото: Сергій Теліженко

Керівник експедиції Сергій Теліженко, історик і науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, розповів, що поселення датується приблизно 5200–5100 роками до н. е. "Населення, які тут жило, було першими фермерами України. Вони не лише займалися землеробством, тваринництвом, але й полювали. Зокрема, на козуль і турів.", — зазначив Теліженко.

Міжнародна експедиція проводить розкопки поблизу Тустані з 3 серпня в межах проєкту "Ukrainian History Global Initiative". До складу команди входять фахівці з Інституту археології Національної академії наук України, заповідника "Давній Галич", а також представники університету Женеви і Карлова.

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Роги тура знайшли поблизу Тустані Фото: Сергій Теліженко

Очікується, що розкопки продовжаться, тож археологічні роботи поблизу Тустані можуть надати додаткові свідчення про доісторичні спільноти на заході України.

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