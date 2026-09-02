Броньований та розміром як автомобіль: вчені знайшли новий древній вид (фото)

Скам'янілий череп древньої тварини допоміг вченим ідентифікувати раніше невідомий вид гігантського броньованого ссавця з Південної Америки. Ця тварина належала до роду Glyptotherium — групи гліптодонтів, споріднених із сучасними броненосцями, які жили в плейстоцені.

Історія відкриття була надзвичайно складною: череп було зібрано в Бразилії у XIX столітті, йому було надано кілька наукових назв, а потім у подальших дослідженнях його просто проігнорували, пише IFLScience.

Зразок, каталогізований під номером NHMD 2045557, був зібраний данським натуралістом Петером Вільгельмом Лундом у регіоні Лагоа-Санта в Бразилії. У 1839 році Лунд назвав його Hoplophorus euphractus. Пізніше, у 1875 році Йоганнес Райнхардт дослідив матеріал і застосував назву Schistopleurum euphractum.

Нове дослідження, опубліковане у серпні 2026 року, виявило, що Райнхардт насправді помилково визначив цей череп як типовий зразок Hoplophorus euphractus. Проаналізувавши історичну літературу та порівнявши череп з іншими скам'янілостями гліптодонтів, Едісон Вісенте Олівейра, Каспер Лікке Гансен та Клеберсон де Олівейра Порпіно дійшли висновку, що він належить до окремого виду, якому вони дали назву Glyptotherium deuterophractum.

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Зразок, каталогізований під номером NHMD 2045557, був зібраний данським натуралістом Петером Вільгельмом Лундом Фото: Journal of Mammalian Evolution

Дослідники порівняли бразильський череп із зразками з Центральної та Північної Америки, а також з Венесуели. Вони виявили сукупність ознак у черепі, зубах, броньових пластинах та кістці гомілковостопного суглоба, які відрізняли бразильську тварину від інших видів Glyptotherium.

Дослідження також розширило відомий ареал нового виду, поширивши його на територію Бразилії та північну частину Південної Америки. Автори зазначили, що попередні дослідження часто спиралися на аргентинські скам'янілості для порівняння і не поверталися до матеріалу з Лагоа-Санта, що допомагає пояснити, чому цей вид так довго залишався невизнаним.

Як написали дослідники, "Історія роду Glyptotherium розпочалася з опису мексиканських скам'янілостей", а пізніше його класифікація розвивалася завдяки дослідженням матеріалів з усієї Америки. Новий вид жив у пізньому плейстоцені, а його сліди простягаються від північно-східної та південно-східної Бразилії до північних регіонів та Венесуели.

Glyptotherium належав до набагато більшої групи гліптодонтів, до якої входили одні з найпотужніше броньованих ссавців льодовикового періоду. Деякі види досягали близько двох метрів у довжину, тоді як Doedicurus міг важити приблизно 1,36 тонни.

Гліптодонти дожили до того періоду, коли в Південній Америці вже мешкали люди, а деякі з останніх видів зникли наприкінці льодовикового періоду. Новий бразильський вид додає ще одну ланку до цієї палеонтологічної хроніки та демонструє, як старі музейні екземпляри все ще можуть змінити уявлення про доісторичне життя.

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