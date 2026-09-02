Австралійські аборигени малювали таємничих гігантів: такими були їхні предки (фото)

Гігантський "Райдужний Змій", намальований на стелі скельного укриття на півночі Австралії, допомагає археологам зрозуміти, як спільноти аборигенів реагували на потрясіння внаслідок прибуття європейців.

Зображення в Авунбарні, також відомому як гора Боррадейл, має довжину понад 6 метрів і зображує істоту з головою, схожою на крокодила, гострими зубами та довгим язиком. Малюнок належить до групи надзвичайно великих зображень, які з’явилися в Арнем-Ленді у XIX та XX століттях, коли колоніальна діяльність спричиняла кардинальні зміни в житті аборигенів, пише Phys.org.

З 2018 року археолог Пол Такон та його колеги співпрацюють з місцевим старійшиною Амурдак Чарлі Мунгульдою, щоб задокументувати наскельне мистецтво на 165 об'єктах в Авунбарні.

Вчені зафіксували 29 зображень "Райдужного Змія" на 21 об'єкті, а також інші великі фігури, зокрема людину завдовжки понад 2 метри та рідкісного кита-балента. Команда також задокументувала кам'яну композицію довжиною 124 метри, що нагадує "Райдужного Змія" з великою головою, звивистою шиєю та тілом, обведеним камінням. Такон описав цю величезну намальовану змію як одне з найбільших зображень "Райдужного Змія", які він бачив за чотири десятиліття польових досліджень.

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Команда також задокументувала кам'яну композицію довжиною 124 метри, що нагадує "Райдужного Змія" Фото: P. Taçon

Дослідники стверджують, що розмір і концентрація цих малюнків були пов'язані із соціальними змінами, спричиненими європейською колонізацією. "Райдужні Змії" — це могутні предкові істоти, пов'язані зі створенням світу, руйнуванням, обрядами та уявленнями про зміни.

В Авунбарні гігантські малюнки, ймовірно, допомагали зміцнювати традиції, зв'язки з землею та культурний авторитет у той час, коли вони перебували під тиском. Точно визначити вік малюнків складно, оскільки багато з них не піддаються радіовуглецевому датуванню.

Однак кілька змій були намальовані поверх старіших зображень, а біла глина, яка використовувалася в багатьох з них, зазвичай зберігається лише кілька століть, що підтверджує дату створення після контакту з європейцями. Авунбарна також була важливим місцем зустрічей груп аборигенів і належала до тих місць, які рано зазнали впливу колоніальної індустрії полювання на буйволів.

"Райдужні Змії" — це могутні предкові істоти, пов'язані зі створенням світу, руйнуванням, обрядами та уявленнями про зміни Фото: P. Taçon

Малюнки "Райдужних Зміїв", крокодилів, риб та інших могутніх істот були розміщені поруч із європейськими кораблями та вогнепальною зброєю, створюючи наочне нагадування про те, що традиції аборигенів залишалися важливими попри стрімкі зміни. На думку Такона, ці малюнки також зберегли знання та вірування між поколіннями і досі є частиною живої культури аборигенів.

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