Болячки динозаврів: вчені дізналися, які інфекції вражали гігантів крейдового періоду (фото)

Древня скам'янілість дала можливість дізнатися про проблеми зі здоров’ям, від яких страждав динозавр понад 125 мільйонів років тому. Дослідники, які вивчали гомілкову кістку з раннього крейдового періоду, виявили незвичайну ділянку кісткового розростання, яка утворилася через інфекцію.

Скам'янілість знайшли на ділянці Мас-де-ла-Паррета на сході Іспанії. Кістку ідентифікували як праву гомілку Iguanodon bernissartensis — великого травоїдного динозавра, відомого з раннього крейдового періоду Європи, пише IFLScience.

Уздовж середини гомілки було помітно гладке, набрякле розростання довжиною 174 міліметри, шириною 117 міліметрів і товщиною до 17,3 міліметра. Воно охоплювало приблизно 17 відсотків загальної довжини кістки.

Щоб визначити причину утворення цього ураження, дослідники обстежили гомілку за допомогою комп'ютерного томографа в Університетській загальній лікарні Кастельона. Тривимірні знімки показали, що аномальне утворення не проникало у внутрішню порожнину кістки.

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Скам'янілість знайшли на ділянці Мас-де-ла-Паррета на сході Іспанії Фото: The Royal Society Open Science

Це допомогло виключити кілька можливих пояснень, зокрема заживший перелом, оскільки не було жодних ознак перелому чи внутрішніх змін, що зазвичай супроводжують відновлення кістки. Також розглядалися такі варіанти, як кісткові забої, остеоми та остеофіброзна дисплазія, але вони не відповідали зовнішньому вигляду та розташуванню ураження.

Дослідники дійшли висновку, що найімовірнішим поясненням є шкірна виразка, спричинена бактеріальною інфекцією. Інфекція, ймовірно, поширилася зі шкіри на м'які тканини, що оточують гомілку, викликавши запалення та утворення нової кісткової тканини. "Наскільки нам відомо, це ураження є першим задокументованим випадком цієї бактеріальної інфекції у динозавра", — пишуть автори.

Скам'янілість свідчить про те, що динозавр прожив достатньо довго, щоб його організм зміг відреагувати на інфекцію, хоча травма, ймовірно, була болючою і, можливо, обмежувала функціональність ноги. Це дослідження додає стало прикладом того, як скам'янілі кістки можуть зберігати сліди хвороб і травм у тварин, що жили мільйони років тому.

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