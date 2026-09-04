Одне тіло, три голови: у Польщі розкопали дивний 5000-річний курган (фото)

У Польщі археологи розкопали курган віком приблизно 5000 років, у якому містилися майже повний скелет дорослого чоловіка, намисто з 42 зубів та бойова сокира. Ця знахідка дає рідкісну можливість ознайомитися з похоронними звичаями в Нижній Сілезії у III тисячолітті до н. е.

Раніше це місце в Жоравіні було відоме як кладовище пізньоримського періоду та початку епохи великого переселення народів, що відбувалося приблизно 1600 років тому. Доісторичний курган виявили лише наприкінці останнього сезону розкопок, пише Arkeonews.

Розкопки показали, що курган належить до набагато давнішого періоду, ніж решта кладовища. Роботу очолює професор Томаш Гралак з Вроцлавського університету, а антрополог доктор Павел Домбровський з Вроцлавського медичного університету бере участь у дослідженні людських останків.

Однією з найнезвичайніших знахідок стало намисто, виготовлене з 42 зубів тварин Фото: Wroclaw Medical University

Однією з найнезвичайніших знахідок стало намисто, виготовлене з 42 зубів тварин. У кожному зубі було просвердлено отвір у корені, що свідчить про те, що колись ці елементи були нанизані на нитку. Їхнє розташування збереглося настільки чітко, що археологи змогли розпізнати первісний орнамент.

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Попереднє дослідження вказує на те, що серед зубів можуть бути представлені зуби псових, ведмедів та копитних тварин, хоча для точної ідентифікації видів знадобиться генетичне тестування.

Під намистом лежав майже повний скелет дорослого чоловіка. У могилі також знайшли кісткові диски, бурштинові намистини, крем'яне лезо та кам'яну сокиру з серпентиніту. Сокира має особливе значення для датування поховання: її форма вказує на приблизно 2900 рік до н. е., що відносить могилу до періоду, пов'язаного з культурою шнурової кераміки.

Фрагменти ще двох черепів дорослих людей роблять це поховання незвичайним. Дослідники поки що не знають, чому їх було покладено в могилу. Однією з можливих версій є те, що останки були навмисно поміщені туди в рамках похоронного ритуалу, але це залишається недоведеним.

Під намистом лежав майже повний скелет дорослого чоловіка Фото: Wroclaw Medical University

Антропологи дослідять кістки на наявність слідів порізів, переломів та інших ознак, які могли б показати, чи голови були навмисно відокремлені. Аналіз ДНК також може встановити, чи були ці три особи родичами.

Похоронні дари викликали питання щодо ролі цього чоловіка в його спільноті. Серпентинітова сокира має сліди використання, що свідчить про те, що вона, ймовірно, виконувала практичну функцію ще до поховання. Дослідники розглядали гіпотези про те, чи міг цей чоловік бути мисливцем, воїном або іншим видатним членом своєї групи, але наразі немає доказів, які б підтверджували його конкретний статус.

Подальші лабораторні дослідження можуть розкрити набагато більше. Радіовуглецеве датування має визначити більш точний вік, а аналіз стародавньої ДНК може допомогти встановити походження та біологічні зв'язки.

Аналіз ізотопів стронцію може вказати, де людина провела частину дитинства, завдяки порівнянню хімічних слідів у зубах із місцевою геологією. Аналогічний аналіз зубів тварин може показати, чи походять вони з навколишнього регіону, чи з більш віддалених місць.

Доісторичний курган виявили лише наприкінці останнього сезону розкопок Фото: Wroclaw Medical University

Стан деяких останків також вимагає обережного поводження. Крихкі кістки вилучили разом із блоками ґрунту, щоб вони не розпалися. Дослідники планують обстежити ці блоки за допомогою рентгенівських променів перед їх очищенням. Подальша робота включатиме остеологічні та стоматологічні дослідження, хімічний аналіз та мікроскопію.

Поховання в Жоравіні дозволяє перевірити більш широкі гіпотези щодо переміщень населення в доісторичній Центральній Європі, а не покладатися лише на регіональні порівняння. Результати досліджень цього поховання можуть допомогти з’ясувати, як спільноти культури шнурової кераміки жили, переміщалися та ховали своїх померлих у Нижній Сілезії.

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