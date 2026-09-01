У Єгипті знайшли гробницю чиновника з секретом: під нею ховалося ще щось (фото)

Археологи, які працюють у Саккарі виявили гробницю часів Стародавнього царства, що належала високопоставленому чиновнику. Також вчені знайшли пов'язану з гробницею мережу поховальних шахт, у яких містилися людські останки та похоронні предмети.

Відкриття відбулося під час першого сезону розкопок у секторі А, на захід від некрополя Бубастіон, і свідчить про те, що ця територія залишалася важливим місцем поховання упродовж дуже тривалого періоду, пише Heritage Daily.

Гробниця належала Секхентіо-Птаху — чиновнику, чия посада при королівському дворі була зафіксована в ієрогліфічних написах. У його похоронній каплиці на своєму первісному місці збереглися "фальшиві двері", перед якими було розміщено повний набір ритуальних предметів з алебастру.

Відкриття відбулося під час першого сезону розкопок у секторі А, на захід від некрополя Бубастіон Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

До цієї групи входили жертовний стіл, піднос, чаша для очищення, глечик та миска. У написах згадувався ім'я Секхентіо-Птах та перелічувалися його титули, зокрема: королівський камергер, наглядач за всіма роботами царя, наглядач за королівськими документами, хранитель таємниць королівських указів, жрець богині Маат та наглядач за писарями. Ці титули свідчать про те, що він обіймав високу посаду в адміністрації Стародавнього царства.

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У поховальних шахтах вчені виявили окрему групу знахідок, що датуються пізнішими періодами. Було знайдено три кам'яні саркофаги, запечатані в оригінальному стані, а також дерев’яну фігурку сокола, кераміку та інші артефакти. також археологи виявили численні людські поховання, велику кількість розписаного похоронного картонажу та понад 100 фаянсових фігурок ушабті.

У написах згадувався ім'я Секхентіо-Птах та перелічувалися його титули Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Ушабті — це невеликі похоронні фігурки, які клали в єгипетські гробниці, щоб вони служили покійному в загробному житті. Збереження предметів у їхньому первісному розташуванні є особливо цінним, оскільки дає дослідникам свідчення про те, як організовувалися та проводилися похоронні обряди.

Саккара слугувала некрополем упродовж тисячоліть, і це останнє відкриття додає ще одну ланку до історії того, як стародавні єгиптяни будували, повторно використовували та пристосовували священні поховальні місця.

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