В Египте нашли гробницу чиновника с секретом: под ней скрывалось еще что-то (фото)

Археологи, работающие в Саккаре, обнаружили гробницу времён Древнего царства, принадлежавшую высокопоставленному чиновнику. Также ученые обнаружили связанную с гробницей сеть погребальных шахт, в которых находились человеческие останки и погребальные предметы.

Находка была сделана в ходе первого сезона раскопок в секторе А, к западу от некрополя Бубастион, и свидетельствует о том, что эта территория оставалась важным местом захоронения на протяжении очень длительного периода, пишет Heritage Daily.

Гробница принадлежала Секхентио-Птаху — чиновнику, чья должность при королевском дворе была зафиксирована в иероглифических надписях. В его погребальной часовне на прежнем месте сохранились "ложные двери", перед которыми был размещён полный набор ритуальных предметов из алебастра.

Находка была сделана в ходе первого сезона раскопок в секторе А, к западу от некрополя Бубастион Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

В эту группу входили жертвенный стол, поднос, чаша для омовения, кувшин и миска. В надписях упоминалось имя Секхентио-Птах и перечислялись его титулы, в частности: королевский камергер, надзиратель за всеми работами царя, надзиратель за королевскими документами, хранитель тайн королевских указов, жрец богини Маат и надзиратель за писцами. Эти титулы свидетельствуют о том, что он занимал высокую должность в администрации Древнего царства.

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В погребальных шахтах учёные обнаружили отдельную группу находок, датируемых более поздними периодами. Были найдены три каменных саркофага, запечатанных в первоначальном состоянии, а также деревянная фигурка сокола, керамика и другие артефакты. Кроме того, археологи обнаружили многочисленные человеческие захоронения, большое количество расписанного погребального картонажа и более 100 фаянсовых фигурок ушабти.

В надписях упоминалось имя Секхентио-Птах и перечислялись его титулы Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Ушабти — это небольшие погребальные фигурки, которые помещали в египетские гробницы, чтобы они служили покойному в загробной жизни. Сохранение предметов в их первоначальном расположении представляет особую ценность, поскольку даёт исследователям свидетельства о том, как организовывались и проводились погребальные обряды.

Саккара на протяжении тысячелетий служила некрополем, и это последнее открытие добавляет ещё одно звено в историю того, как древние египтяне строили, повторно использовали и приспосабливали священные места захоронения.

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