Найден гигантский клад серебра эпохи викингов: это самый большой клад в Дании (фото)

В городе Ребильд на севере Дании мужчина обнаружил крупнейший в стране клад серебра эпохи викингов. Клад X века состоит из около 700 предметов и фрагментов общим весом 18,5 килограмма.

Находка произошла, когда владелец сада расчищал землю под новую террасу. Наткнувшись на что-то под землей, находчик сначала подумал, что это может быть старый металлолом или ограждающая проволока, пишет Arkeonews.

Вместо этого мужчина обнаружил серебряные украшения, монеты и слитки. Около 320 предметов весом 6,4 килограмма все еще находились внутри оригинальной глиняной посуды, тогда как остальные предметы рассыпались по окружающей почве.

Сокровища X века включают около 700 предметов и фрагментов общим весом 18,5 килограммов Фото: Nordjyske Museer

Сокровище включает серебряные слитки, браслеты, нарезанное серебро, 47 монет и их обломков, а также маленький молот Тора. Общий вес находок почти втрое превышает вес предыдущего рекордсмена Дании — клада из Терслева, который весил около 6,5 килограммов.

Відео дня

Содержание клада представляет особую ценность для понимания того, какую роль играло серебро в экономике эпохи викингов. Монеты составляли лишь небольшую часть общего веса, тогда как слитки и куски нарезанного серебра составляли значительную часть клада. Такой материал оценивался по весу и качеству серебра, а не по первоначальной форме предмета.

На одном из серебряных слитков также имеется предположительно руническая надпись, которая, возможно, читается как "хуту" Фото: Nordjyske Museer

Торговцы могли взвешивать серебро с помощью портативных весов, что позволяло иностранным монетам, украшениям и металлическим слиткам циркулировать в экономике викингов. Находка в Ребильде является ярким примером функционирования этой системы на практике.

На одном из серебряных слитков также имеется предположительная руническая надпись, которая, возможно, читается как "хуту". Её значение неизвестно. Это могло быть личное имя, знак собственности или иная форма идентификации.

Коллекция включает арабские дирхамы, а также англосаксонские монеты, что связывает серебро с торговыми путями, простиравшимися как на восток, так и на запад. Самая поздняя из идентифицированных монет была отчеканена в Йорке между 921 и 925 годами, когда город находился под властью викингов. Её дизайн сочетает меч и молот с надписью, отсылающей к святому Петру, что отражает смешение христианских и древнескандинавских символов, которые встречались в викингском Йорке.

Коллекция включает арабские дирхамы, а также англосаксонские монеты, что связывает серебро с торговыми путями, пролегавшими как на восток, так и на запад Фото: Nordjyske Museer

В Ребильде были найдены и другие значительные клады эпохи викингов. Серебряный клад, обнаруженный в этой же местности в 1971 году, содержал около четырёх килограммов серебра, в том числе слитки и обломки украшений. Ранее, в 2026 году, в соседнем Рольде было найдено шесть золотых браслетов эпохи викингов весом 762,5 грамма.

Причина, по которой было закопано 18,5 килограммов серебра, остаётся неизвестной. Современная застройка вокруг сада ограничивает возможности проведения более масштабных археологических исследований, поэтому учёные пока не могут утверждать, был ли клад спрятан вблизи поселения, торгового пути или другого важного места.

Сеть музеев "Nordjyske Museer" надеется, что сокровище в конечном итоге удастся выставить в Музее викингов "Фиркат" наряду с золотыми кольцами из Ролда Фото: Nordjyske Museer

Находка пройдет экспертизу в Национальном музее Дании по системе "данефе" (danefæ), которая применяется к значимым археологическим объектам. Сеть музеев "Nordjyske Museer" надеется, что сокровище в конечном итоге можно будет выставить в Музее викингов "Фиркат" наряду с золотыми кольцами из Ролда.

Другие новости науки