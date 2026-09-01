Знайдено гігантський скарб срібла епохи вікінгів: він найбільший у Данії (фото)

У місті Ребільд на півночі Данії чоловік знайшов найбільший у країні скарб срібла епохи вікінгів. Скарб X століття містить близько 700 предметів і фрагментів загальною вагою 18,5 кілограма.

Знахідка сталася, коли власник саду розчищав землю під нову терасу. Натрапивши на щось під землею, знахідник спочатку подумав, що це може бути старе залізо або огороджувальний дріт, пише Arkeonews.

Натомість чоловік виявив срібні прикраси, монети та злитки. Близько 320 предметів вагою 6,4 кілограма все ще перебували всередині оригінального глиняного посуду, тоді як решта предметів розсипалася по навколишньому ґрунті.

Скарб X століття містить близько 700 предметів і фрагментів загальною вагою 18,5 кілограмів Фото: Nordjyske Museer

Скарб включає срібні злитки, браслети, нарізане срібло, 47 монет і їхніх уламків, а також маленький молот Тора. Загальна вага знахідок майже втричі перевищує вагу попереднього рекордсмена Данії — скарбу з Терслева, який важив близько 6,5 кілограмів.

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Зміст скарбу є особливо цінним для розуміння того, яку роль відігравало срібло в економіці епохи вікінгів. Монети становили лише невелику частину загальної ваги, тоді як злитки та шматки нарізаного срібла складали значну частину скарбу. Такий матеріал оцінювався за вагою та якістю срібла, а не за первісною формою предмета.

На одному срібному злитку також є ймовірний рунічний напис, який, можливо, читається як "хуту" Фото: Nordjyske Museer

Торговці могли зважувати срібло за допомогою портативних ваг, що дозволяло іноземним монетам, прикрасам та металевим злиткам циркулюватив економіці вікінгів. Знахідка в Ребільді є яскравим прикладом функціонування цієї системи на практиці.

На одному срібному злитку також є ймовірний рунічний напис, який, можливо, читається як "хуту". Його значення невідоме. Це могло бути особисте ім'я, знак власності або інша форма ідентифікації.

Колекція включає арабські дирхами, а також англосаксонські монети, що пов'язує срібло з торговими шляхами, які простягалися як на схід, так і на захід. Наймолодша з ідентифікованих монет була викарбувана в Йорку між 921 і 925 роками, коли місто перебувало під владою вікінгів. Її дизайн поєднує меч і молот із написом, що посилається на святого Петра, що відображає поєднання християнських і давньоскандинавських символів, які зустрічалися у вікінгському Йорку.

Колекція включає арабські дирхами, а також англосаксонські монети, що пов'язує срібло з торговими шляхами, які простягалися як на схід, так і на захід Фото: Nordjyske Museer

У Ребільді було знайдено й інші значні скарби епохи вікінгів. Срібний скарб, виявлений у цій же місцевості в 1971 році, містив близько чотирьох кілограмів срібла, зокрема злитки та уламки прикрас. Раніше, у 2026 році, у сусідньому Ролді було знайдено шість золотих браслетів епохи вікінгів вагою 762,5 грама.

Причина, з якої було закопано 18,5 кілограмів срібла, залишається невідомою. Сучасна забудова навколо саду обмежує можливості проведення більш масштабних археологічних досліджень, тому вчені поки що не можуть стверджувати, чи було скарб приховано поблизу поселення, торгового шляху чи іншого важливого місця.

Мережа музеїв "Nordjyske Museer" сподівається, що скарб зрештою можна буде виставити у Музеї вікінгів "Фіркат" поряд із золотими кільцями з Ролда Фото: Nordjyske Museer

Знахідка пройде експертизу в Національному музеї Данії за системою "данефе" (danefæ), що застосовується до значущих археологічних об'єктів. Мережа музеїв "Nordjyske Museer" сподівається, що скарб зрештою можна буде виставити у Музеї вікінгів "Фіркат" поряд із золотими кільцями з Ролда.

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