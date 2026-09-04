Одно тело, три головы: в Польше раскопали странный 5000-летний курган (фото)

В Польше археологи раскопали курган возрастом примерно 5000 лет, в котором находились почти полный скелет взрослого мужчины, ожерелье из 42 зубов и боевой топор. Эта находка даёт редкую возможность познакомиться с погребальными обычаями в Нижней Силезии в III тысячелетии до н. э.

Ранее это место в Жоравине было известно как кладбище позднеримского периода и начала эпохи Великого переселения народов, которое произошло примерно 1600 лет назад. Доисторический курган обнаружили только в конце последнего сезона раскопок, пишет Arkeonews.

Раскопки показали, что курган относится к гораздо более древнему периоду, чем остальная часть кладбища. Работу возглавляет профессор Томаш Гралак из Вроцлавского университета, а антрополог доктор Павел Домбровский из Вроцлавского медицинского университета участвует в исследовании человеческих останков.

Одной из самых необычных находок стало ожерелье, изготовленное из 42 зубов животных Фото: Wroclaw Medical University

Одной из самых необычных находок стало ожерелье, изготовленное из 42 зубов животных. В корне каждого зуба было просверлено отверстие, что свидетельствует о том, что когда-то эти элементы были нанизаны на нить. Их расположение сохранилось настолько четко, что археологи смогли распознать первоначальный орнамент.

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Предварительное исследование показывает, что среди найденных зубов могут быть зубы псовых, медведей и копытных, хотя для точной идентификации видов потребуется генетическое тестирование.

Под ожерельем лежал почти полный скелет взрослого мужчины. В могиле также были найдены костные диски, янтарные бусины, кремневое лезвие и каменный топор из серпентинита. Топор имеет особое значение для датировки захоронения: его форма указывает на примерно 2900 год до н. э., что относит могилу к периоду, связанному с культурой шнуровой керамики.

Фрагменты ещё двух черепов взрослых людей делают это захоронение необычным. Исследователи пока не знают, почему их положили в могилу. Одной из возможных версий является то, что останки были намеренно помещены туда в рамках погребального ритуала, но это остается недоказанным.

Под ожерельем лежал почти полный скелет взрослого мужчины Фото: Wroclaw Medical University

Антропологи изучат кости на наличие следов порезов, переломов и других признаков, которые могли бы показать, были ли головы отделены умышленно. Анализ ДНК также может установить, были ли эти три человека родственниками.

Погребальные дары вызвали вопросы относительно роли этого мужчины в его сообществе. Серпентинитовый топор имеет следы использования, что свидетельствует о том, что он, вероятно, выполнял практическую функцию ещё до погребения. Исследователи рассматривали гипотезы о том, мог ли этот мужчина быть охотником, воином или другим выдающимся членом своей группы, но пока нет доказательств, подтверждающих его конкретный статус.

Дальнейшие лабораторные исследования могут раскрыть гораздо больше. Радиоуглеродное датирование должно определить более точный возраст, а анализ древней ДНК может помочь установить происхождение и биологические связи.

Анализ изотопов стронция может показать, где человек провёл часть детства, благодаря сравнению химических следов в зубах с местной геологией. Аналогичный анализ зубов животных может показать, происходят ли они из окружающего региона или из более отдаленных мест.

Доисторический курган обнаружили лишь в конце последнего сезона раскопок Фото: Wroclaw Medical University

Состояние некоторых останков также требует осторожного обращения. Хрупкие кости извлекли вместе с блоками почвы, чтобы они не рассыпались. Исследователи планируют обследовать эти блоки с помощью рентгеновских лучей перед их очисткой. Дальнейшая работа будет включать остеологические и стоматологические исследования, химический анализ и микроскопию.

Погребение в Жоравине позволяет проверить более широкие гипотезы о перемещениях населения в доисторической Центральной Европе, а не полагаться исключительно на региональные сравнения. Результаты исследований этого захоронения могут помочь выяснить, как общины культуры шнуровой керамики жили, перемещались и хоронили своих умерших в Нижней Силезии.

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