Впервые обнаружены отпечатки лап взрослого тираннозавра: как быстро двигались эти хищники (фото)
Палеонтологи впервые обнаружили цепочку следов, оставленных взрослой особью Tyrannosaurus rex. Эти отпечатки огромных лап были оставлены 66,5 млн лет назад.
Ученые впервые в истории обнаружили в штате Северная Дакота (США) серию следов, оставленных взрослым тираннозавром (Tyrannosaurus rex). Это четыре последовательных отпечатка двух левых и двух правых трехпалых лап огромного хищника. Цепочка отпечатков лап тираннозавра длиной около 7 метров обнаружена в районе формации Хелл-Крик, известной находками окаменелостей динозавров. Ученые смогли выяснить, с какой скоростью двигался Tyrannosaurus rex. Исследование опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology, пишет The Guardian.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что отпечатки трехпалых лап тираннозавра были оставлены 66,5 млн лет назад. Впервые ученым удалось обнаружить и идентифицировать цепочку следов представителя вида огромных динозавров, живших примерно 66–68 миллионов лет назад. Тираннозавры достигали высоты 4 метра и были одними из последних не птичьих динозавров, обитавших на Земле до того, как массовое вымирание привело к их исчезновению.
Ранее палеонтологи находили в США лишь отдельные отпечатки лап взрослых тираннозавров, а также отпечатки лап молодых особей или родственных видов. Ни один из этих следов не позволял судить о том, как именно передвигался огромных хищник. Теперь же ученые впервые обнаружили серию отпечатков лап тираннозавра, который перемещался.
"Благодаря цепочке следов мы можем буквально проследить за тем, как животное перемещалось по местности. Для тираннозавра это невероятная редкость", — говорят ученые.
Палеонтологи выяснили, что серия отпечатков лап принадлежит взрослому тираннозавру на основании их размера и формы, а также на основании того, что в окружающих горных породах было найдено необычно большое количество костей тираннозавров.
Цепочка следов растянулась примерно на 7 метров и состоит из четырех трехпалых отпечатков, длина каждого из которых составляет около 1 метра. При этом ученые оценили длину шага динозавра в почти 4 метра.
На основе полученных данных ученые смогли приблизительно оценить скорость движения тираннозавра: она составляла около 5,6–7,2 км/ч, что сопоставимо с быстрым шагом человека. Но стоит понимать, что масса тираннозавра составляла примерно 7 тонн, а значит он двигался довольно быстро несмотря на размеры и вес.
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