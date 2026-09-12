Впервые обнаружены отпечатки лап взрослого тираннозавра: как быстро двигались эти хищники (фото)

Палеонтологи впервые обнаружили цепочку следов, оставленных взрослой особью Tyrannosaurus rex. Эти отпечатки огромных лап были оставлены 66,5 млн лет назад.

Ученые впервые в истории обнаружили в штате Северная Дакота (США) серию следов, оставленных взрослым тираннозавром (Tyrannosaurus rex). Это четыре последовательных отпечатка двух левых и двух правых трехпалых лап огромного хищника. Цепочка отпечатков лап тираннозавра длиной около 7 метров обнаружена в районе формации Хелл-Крик, известной находками окаменелостей динозавров. Ученые смогли выяснить, с какой скоростью двигался Tyrannosaurus rex. Исследование опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology, пишет The Guardian.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что отпечатки трехпалых лап тираннозавра были оставлены 66,5 млн лет назад. Впервые ученым удалось обнаружить и идентифицировать цепочку следов представителя вида огромных динозавров, живших примерно 66–68 миллионов лет назад. Тираннозавры достигали высоты 4 метра и были одними из последних не птичьих динозавров, обитавших на Земле до того, как массовое вымирание привело к их исчезновению.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что отпечатки трехпалых лап тираннозавра были оставлены 66,5 млн лет назад Фото: Guardian

Ранее палеонтологи находили в США лишь отдельные отпечатки лап взрослых тираннозавров, а также отпечатки лап молодых особей или родственных видов. Ни один из этих следов не позволял судить о том, как именно передвигался огромных хищник. Теперь же ученые впервые обнаружили серию отпечатков лап тираннозавра, который перемещался.

Цепочка следов растянулась примерно на 7 метров и состоит из четырех трехпалых отпечатков, длина каждого из которых составляет около 1 метра Фото: CBS

"Благодаря цепочке следов мы можем буквально проследить за тем, как животное перемещалось по местности. Для тираннозавра это невероятная редкость", — говорят ученые.

Палеонтологи выяснили, что серия отпечатков лап принадлежит взрослому тираннозавру на основании их размера и формы Фото: CBS

Палеонтологи выяснили, что серия отпечатков лап принадлежит взрослому тираннозавру на основании их размера и формы, а также на основании того, что в окружающих горных породах было найдено необычно большое количество костей тираннозавров.

Цепочка следов растянулась примерно на 7 метров и состоит из четырех трехпалых отпечатков, длина каждого из которых составляет около 1 метра. При этом ученые оценили длину шага динозавра в почти 4 метра.

На основе полученных данных ученые смогли приблизительно оценить скорость движения тираннозавра: она составляла около 5,6–7,2 км/ч, что сопоставимо с быстрым шагом человека. Но стоит понимать, что масса тираннозавра составляла примерно 7 тонн, а значит он двигался довольно быстро несмотря на размеры и вес.

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